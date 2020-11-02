В ответ на запрос «Континента Сибирь» в пресс-службе мэрии рассказали, с чем была связана низкая стоимость продажи автомобилей, ранее принадлежавших департаменту земельных и имущественных отношений.

Напомним , что 30 октября депутаты горсовета Новосибирска от фракции КПРФ Виктор Стрельников и Антон Бурмистров попросили мэра города Анатолия Локтя разобраться в продаже муниципальных машин ниже рыночной цены.

Речь шла о четырех автомобилях Toyota, принадлежавших муниципалитету, которые были проданы ООО «Автомир-54» (официальный дилер Toyota в Новосибирске, дочерняя структура федеральной ГК «Автомир»). Как отмечал Антон Бурмистров, два автомобиля Toyota Camry были приобретены дилером по цене 189 тыс рублей и 265 тыс рублей соответственно, Toyota Avensis 2008 года по цене 236 тыс рублей, а Toyota Avensis 2007 года по цене 232 тыс рублей. Депутаты утверждали, что стоимость выкупа этих автомобилей была в три раза ниже рыночной, причем по их данным, впоследствии эти автомобили реализовывались дилером уже за полную стоимость.

«Континент Сибирь» обратился с письменным запросом в мэрию Новосибирска.

«По информации управления делами мэрии города Новосибирска, в октябре ГК «Автомир» закупила у МКУ «Хозяйственное Управление» четыре автомобиля, 2007-2008 годов выпуска, с пробегами от 308 до 405 тысяч километров по цене от 189000 рублей до 265000 рублей, средства поступили в бюджет города. На каждый из автомобилей были представлены отчеты об определении рыночной стоимости объекта оценки, выданные независимой оценочной организацией ООО «Новая заря». Данные автомобили были в плохом техническом состоянии, запрещавшем эксплуатацию на дорогах общего пользования», — говорится в письменном ответе мэрии Новосибирска, который поступил в распоряжение редакции.

В мэрии также ссылаются на то, что по данным «Автомира» после закупки на автомобилях был проведен предпродажный ремонт и косметическая подготовка. «В ценообразование заложены накладные расходы на ремонт, содержание, рекламу, зарплаты, налоги. Юридическое лицо — продавец товара, несет гарантийную ответственность за товар перед покупателем в рамках закона о правах потребителя. Автомобили были выставлены на продажу по среднерыночной цене. Реальная стоимость обсуждается с конечным клиентом во время встречи, после предоставления ему всей информации по недостаткам и достоинствам конкретного подержанного автомобиля», — пояснили в мэрии Новосибирска и добавили, что на сегодня указанные автомобили не проданы.

Ранее в ГК «Автомир» также ответили на обвинения новосибирских депутатов в выкупе автомобилей у мэрии города по заниженным ценам.

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