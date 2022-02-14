Как депутаты горсовета голосовали по отчёту мэра Новосибирска?

14 февраля Анатолий Локоть выступил в Совете депутатов Новосибирска с отчётом о работе мэрии в 2021 году. Доклад вызвал множество вопросов со стороны народных избранников.

Подробный отчёт о работе администрации крупнейшего муниципалитета России градоначальник дал депутатам в рамках 14 сессии Совета депутатов Новосибирска. В докладе глава администрации мегаполиса сделал упор на достижениях муниципалитета в 2021 году. Он упомянул, в частности, заметно возросшие темпы дорожного ремонта, получение 140 автобусов, завершённую на 88% реконструкцию Заельцовского парка, продолжение строительства метрополитена в районе нового ЛДС и ряд других успехов мэрии.

Анатолий Локоть не забыл поблагодарить за совместную работу депутатов горсовета и региональные власти, а также рассказал о некоторых наиболее значимых планах на ближайшие годы. По его словам, муниципалитетом уже составлена заявка на обновление 52 троллейбусов в 2022 году, этот же год станет первым в истории Новосибирска, когда на территории Новосибирска будет одновременно строиться более 10 школ. Кроме того к концу 2023 года планируется расселить 68 ветхих и аварийных домов города, решить проблему которых ранее собирались только к концу 2025 года.

Градоначальник также обозначил пять проектов, которые станут приоритетом в работе мэрии в 2022 году, так как способны в скором времени заметно преобразить городскую среду Новосибирска. К их числу Анатолий Локоть отнёс чемпионат мира по волейболу, молодёжный хоккейный чемпионат, установка стелы «Город трудовой доблести», культурный проект «Новогодняя столица России» и проект «Академгородок 2.0».

По окончании доклада депутаты задали мэру целый ряд вопросов, большинство которых касалось общих или точечных проблем городского хозяйства. Отвечать на них градоначальнику пришлось около часа, но в итоге отчёт был принят большинством голосов.

Среди 33 депутатов, проголосовавших «за» оказались председатель горсовета Дмитрий Асанцев, вице-спикер горсовета и глава фракции КПРФ Антон Тыртышный, председатель комиссии по городскому хозяйству Игорь Кудин, председатель комиссии за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения Андрей Гудовский, а также председатель комиссии по бюджету и налоговой политике Кирилл Покровский.

«Против» проголосовали давний критик мэра Игорь Украинцев, недавно исключённый из фракции КПРФ Алексей Михайлов, а также депутаты Хельга Пирогова, Антон Картавин, Светлана Каверзина, Инна Ильиных, Екатерина Шалимова, Евгений Прохоров, Степан Сафонкин и Василий Стрекалов.

Независимые депутаты Ростислав Антонов и Наталья Пинус предпочли «воздержаться», а Евгений Лебедев, Ирина Беспечная, Павел Чернышев и Ирина Константинова не приняли участия в голосовании.

Напомним, что 11 февраля Андрей Травников рассказал, когда покинет пост губернатора Новосибирской области, и намерен ли он выстраивать карьеру в федеральных органах власти.