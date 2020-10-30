Члены фракции КПРФ из горсовета Новосибирска просят первого секретаря местного обкома, мэра Анатолия Локтя разобраться в продаже муниципальных машин ниже рыночной цены.

Сегодня, 30 октября сайт «Новый Советский» выпустил заметку «Депутаты-коммунисты обнаружили мошенническую схему с автомобилями мэрии». Интернет-изданием руководит член фракции КПРФ в горсовете Виктор Стрельников, который впервые избрался в ГС Новосибирска в сентябре этого года.

В новости говорится, что руководитель департамента земельных и имущественных отношений мэрии Георгий Жигульский «дал согласие» на продажу четырех автомобилей Toyota 2007-2008 года, принадлежащих муниципалитету, по цене от 189 до 256 тысяч рублей ООО «Автомир-54». Автор заметки утверждает, что цена – в три раза ниже рыночной.

Член фракции КПРФ Антон Бурмистров также избрался в ГС Новосибирска в сентябре. Он первым обратил внимание товарищей по коммунистическому объединению на «странную» стоимость проданного муниципального имущества. Как пояснил корреспонденту «Континента Сибирь» Виктор Стрельников, Бурмистров обнаружил это в документах, которые всем депутатам аппарат горсовета разослал перед сессией.

Стрельников провел свое расследование и выяснил, что дилер нашел покупателей «буквально вчера», выставленные на продажу модели даже не успели снять с сайта. В разговоре с депутатом представитель «Автомира» отметил, что авто нуждаются в ремонте, поэтому «цена на них такая интересная. За такие деньги – не очень варианты».

Перед обнародованием информации депутаты обсудили ее с фракцией. Затем члены объединения обратились к мэру и его первым заместителям – Геннадию Захарову (куратору МКУ «Хозяйственное управление») и Борису Бурееву (куратору департамента земельных и имущественных отношений) с просьбой разобраться, почему муниципалитет продает машины по ценам в три раза ниже рыночных. «Это не претензия к мэру, а просьба разобраться в ситуации, ведь в администрации города остались чиновники от прежнего руководства. Политика «прятать изъяны» – априори тупиковая. Наша фракция готовит пакет предложений, которые позволят сделать процесс управления муниципальным имуществом более прозрачным и понятным. В своё время, в 2010 году, фракция КПРФ добилась прозрачности голосования в городском Совете. Все результаты сессий с пофамильной детализацией голосования стали публиковаться на сайте представительного органа. Добились прозрачности горсовета, добьёмся и прозрачности муниципалитета», – рассуждает депутат Виктор Стрельников.

Некоторые собеседники «КС» считают: дело может быть не столько в том, что «молодые коммунисты» стараются выглядеть более расторопными, чем «старая гвардия». Есть мнение, что история завязана на «происхождение» ее инициаторов. Антон Бурмистров и Виктор Стрельников – коммунисты из Советского района Новосибирска, где давно тлеет конфликт из-за продажи земли на Демакова. Одна сторона выступает за то, чтобы часть территории занял торгово-развлекательный центр, а часть – сквер (2,5 га). Бурмистров и Стрельников – за один большой сквер (4,8 га). А подписывать документы предстоит именно руководителю департамента земельных и имущественных отношений мэрии Георгию Жигульскому, которого коммунисты винят в том, что он уже дал согласие на продажу четырех «муниципальных» автомобилей по заниженной цене.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.