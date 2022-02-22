В мэрии Новосибирска «Континенту Сибирь» рассказали, на какие городские маршруты распределяют 150 новых автобусов, поступающих в мегаполис.

С 21 февраля 2022 года автобусный маршрут № 21 «Инская УМ-3-вокзал Новосибирск-Главный» был дополнен автобусами до 16 единиц подвижного состава и переведён в статус магистрального. Об этом сообщили «Континенту Сибирь» в мэрии Новосибирска.

Также статус магистральных, с увеличением подвижного состава до 16 единиц, к настоящему времени уже получили маршруты № 45 «Чемской бор-пл. Карла Маркса-метро Студенческая-Центральный корпус-Чемской бор», № 23 «ОРМЗ-Общественный торговый центр» и № 54 «ул. Твардовского-вокзал Новосибирск главный».

С 17 января возобновлён городской маршрут № 88 «ОРМЗ-Центральный корпус», а с 28 февраля будет организован экспрессный автобусный маршрут № 45К «Центральный корпус-Чемской бор». Этот маршрут позволит жителям микрорайона ОбьГЭС осуществлять поездки в направлении крупного транспортного пересадочного узла на пл. Карла Маркса по короткому плечу, с сокращением временных затрат, а также экономить финансовые средства в рамках проекта «Сетевая поездка».

В Советском районе Новосибирска для обеспечения транспортного сообщения микрорайона «Нижняя Ельцовка» с верхней и нижней зонами Академгородка, микрорайоном «Шлюзы», в связи с организацией сквозного движения между улицами Демакова и Кутателадзе, будет изменён маршрут № 65 «Общественный торговый центр-ул. Экваториал», обслуживаемый в настоящее время двумя автобусами. Вместо него с 1 марта будут организованы кольцевые маршруты № 65 «ул. Белоусова-Нижняя Ельцовка-ул. Белоусова» и № 65а «ул. Белоусова-Цветной проезд-ул. Белоусова», следующих навстречу друг другу, с закрепленным за ними подвижным состававом в количестве 9 единиц на каждом маршруте.

В 2022 году в рамках оптимизации муниципальной маршрутной сети города Новосибирска планируется отмена маршруток № 1 «ул. Твардовского-вокзал Новосибирск-Главный», и № 5 «Центральный корпус-Чемской бор». Вместо них будет организовано обслуживание данных направлений автобусами большой вместимости с предоставлением права льготного проезда по картам «Школьника», «Студента», «Социальная карта», а также иным видам микропроцессорных транспортных карт.

Также, в связи с поставкой 100 автобусов в МКП «ПАТП-4» заметно обновится подвижной состав на 21, 36, 38, 50, 54, 65, 68 и 72 муниципальных маршрутах регулярных перевозок. А с учётом дальнейшего поступления автобусов в распоряжение данного автотранспортного предприятия позднее будут усилены действующие маршруты и организован ряд новых маршрутов в Советском и Первомайском районах Новосибирска.