Пресс-центр новосибирской мэрии сообщает об очередных изменениях в работе городского пассажирского транспорта. На этот раз временно изменятся маршруты трех автобусов и двух маршрутных такси.

По данным городской администрации, с 9 апреля сразу несколько видов новосибирского общественного транспорта, чьи маршруты пролегают по территории Заельцовского района, на некоторое время сменят привычную горожанам схему движения. Как сообщается, изменения затронут пути следования трех автобусов и двух маршруток.

Автобусы №30 «Цветущая Плющиха – Ботанический ж/м» и №98 «Цветущая Плющиха – Ботанический ж/м» будут ходить в прямом направлении по действующим схемам. В обратном направлении – конечный остановочный пункт «Ботанический ж/м», ул. Жуковского, ул. Плановая, ул. Тимирязева, ул. Дачная, ул. Дмитрия Донского, далее – по действующим схемам. Машины, обслуживающие маршрут №33 «Ул. Учительская – Ботанический ж/м – Ул. Учительская» будут двигаться от улицы Плановая через улицы Жуковского и Дмитрия Донского, далее – по действующей схеме.

Что касается маршрутных такси — маршрут №28 «ПКиО «Заельцовский» – Диагностический центр»: в ближайшее время будет двигаться в прямом направлении по улицам Жуковского и Дмитрия Донского, далее – по действующей схеме. Схема движения в обратном направлении не изменится. Маршрутки №87 «Пос. Клюквенный – Ботанический ж/м» сменят свой путь следования на такой: ул. Жуковского, ул. Дмитрия Донского, ул. Дачная, далее – по действующей схеме.

Изменения в маршрутах вводятся из-за перекрытия проезжей части на улице Северная. В районе здания №29 по этой улице будут проводиться ремонтные работы на водопроводе, которые, по данным городских властей, продлятся с 9 по 23 апреля.

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