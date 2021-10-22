150 автобусов на 2,4 млрд рублей поступят в Новосибирск от «Сбербанк Лизинг»

В Новосибирске подвели итоги аукциона на поставку 150 автобусов к Молодежному чемпионату мира по хоккею. Победителем стало АО «Сбербанк Лизинг».

В середине сентября МКП «Пассажирское автотранспортное предприятие №4» (ПАТП-4) объявило электронный аукцион на приобретение 150 автобусов в лизинг в Новосибирске. Начальная цена контракта составила 2,469 млрд рублей. Источником финансирования является бюджет города.

Согласно информации, размещенной на сайте госзакупок, подведение итогов аукциона состоялось 21 октября. АО «Сбербанк Лизинг» снизило стоимость контракта до 2,457 млрд рублей.

«В течение десяти минут после начала проведения электронного аукциона было подано единственное предложение о цене контракта. По результатам рассмотрения второй части такой заявки принято решение о ее соответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе», — указано в документах.

Отметим, в рамках контракта транспортные средства будут переданы партиями: до 27 декабря текущего года победитель поставит 50 автобусов большой вместимости и столько же средней вместимости. До 30 июня 2022 года ПАТП-4 получит еще 50 автобусов большой вместимости. Окончание срока финансовой аренды насечено на 31 декабря 2026 года. Лизинговые платежи ПАТП-4 будет проводить ежемесячно равными долями, начиная с января 2023 года.

Напомним, новые автобусы планируется приобрести в лизинг с помощью правительства Новосибирской области. Они поступят в город в рамках подготовки к проведению чемпионатов мира по по волейболу и хоккею.

Отметим, Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет в Новосибирске зимой 2022-2023 годов. Матчи состоятся на новой Многофункциональной ледовой арене.