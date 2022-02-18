Анатолий Локоть поручил защитить от «накруток» голосования на сайте мэрии Новосибирска

В ходе традиционной пресс-конференции, 18 февраля, мэр Новосибирска Анатолий Локоть признал «накрутки» при голосовании за талисман новогодней столицы России.

18 февраля, общаясь с журналистами в онлайн-формате, новосибирский градоначальник вновь вернулся мыслями к нашумевшему голосованию по выбору талисмана новогодней столицы России. Анатолий Локоть признал, что муниципальный портал в ходе этого опроса работал некорректно, а причиной этому назвал техническое несовершенство площадки.

«Мы получили очень серьезный урок во время последних опросов и сделали вывод, что открытые площадки без подтверждения своих данных открывают простор для участия в голосовании людей за рамками целевой аудитории, либо, вовсе, применяются технологические методы для «накруток», – отметил мэр.

Анатолий Локоть также отметил, что уже поручил своим подчинённым проработать вопрос защиты муниципального портала при проведении городских опросов и голосований, либо вообще перенести голосования на уже существующие и защищённые цифровые площадки: «Может быть, имеет смысл использовать для подобных опросов уже существующие площадки. Я имею ввиду электронную площадку госуслуг».

Мэр также добавил, что выбор талисмана новогодней столицы всё-таки задача не главная, а сконцентрироваться в ближайшее время он намерен на хозяйственных вопросах: «Договорились со всеми новосибирцами, что у нас есть первоочередные задачи по подготовке к чемпионатам мира. Мы занимаемся именно этими задачами. Именно на них направлены основные усилия».

Напомним, что 9 января Новосибирск официально получил титул новогодней столицы России-2023, который перешёл к нему от Нижнего Новгорода. Титул обязывает город разработать дизайн украшений, снежинки – как символа торжеств, а также выбрать на период новогодних праздников какое-то животное в качестве талисмана.

Голосование по выбору талисмана из числа наиболее популярных животных новосибирского зоопарка было отменено мэрией 7 февраля после того, как некоторые депутаты и блогеры призвали своих подписчиков голосовать за орангутана Бату, а в социальных сетях поднялась дискуссия о возможных «накрутках» голосов.