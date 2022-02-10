Игорь Салов: «Если не принять экстренные меры, в Новосибирской области скоро вообще возить пассажиров будет некому»

Сколько автовокзалов нужно Новосибирску? Как привести тариф на перевозку пассажиров в соответствие с реальными потребностями отрасли? Когда в регионе заработают программы для обновления автобусных парков транспортных предприятий? Эти и другие вопросы предприниматели-«транспортники» обсудили с представителями власти при посредстве новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ».

8 февраля Новосибирское областное отделение (НОО) «ОПОРЫ РОССИИ» при содействии центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес» пригласило на его площадку представителей власти и бизнеса, чтобы обсудить организацию пассажирских перевозок на территории Новосибирской области.

От НОО «ОПОРА РОССИИ» в мероприятии приняли участие – председатель регионального отделения Игорь Салов, исполнительный директор Наталия Кошелева, руководитель комитета по транспорту и логистике Дмитрий Колодаев, а также руководитель комиссии по пассажирским перевозкам Марина Ярцева. В числе приглашённых к диалогу представителей власти оказались уполномоченный по защите прав предпринимателей по Новосибирской области Николай Мамулат, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Вячеслав Невежин, заместитель председателя Заксобрания Новосибирской области Валерий Ильенко, заместитель руководителя управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Михаил Никулин, председатель комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов Новосибирска Игорь Кудин и ряд их коллег.

Проблем в сфере автобусных пассажирских перевозок в Новосибирской области накопилось немало. В ходе совещания это признали и присутствовавшие на встрече представители министерства транспорта региона. Они согласились с тем, что в 2020-2021 годах заложенные в бюджет средства на обновление парка действующих в области автотранспортных предприятий были перераспределены на другие статьи расходов и фактически «два года выпали из программы обновления автопарка». Однако конкретных решений для выхода из этой ситуации не предложили.

Представители транспортного бизнеса добавили к сказанному, что на сегодня в Новосибирской области для частных предприятий фактически не работают механизмы получения автобусов в лизинг, а также компенсации затрат на самостоятельное обновление автопарка.

Второй важнейший момент в диалоге с «Континентом Сибирь» обозначил председатель НОО «ОПОРА РОССИИ» Игорь Салов. «Тариф на пассажирские перевозки в Новосибирской области, как по межмуниципальным маршрутам, так и по межрегиональным маршрутам на сегодняшний день не является экономически обоснованным. Власти пошли по пути индексации и в итоге туда были заложены параметры, особенно это касается цены на топливо, заметно отстающие от реальных. Это вообще куда годится?», – выразил он своё негодование.

В ходе совещания представители минтранса вместо вариантов разрешения проблемы попытались переложить с себя ответственность за происходящее на областной департамент по тарифам. Однако его представители справедливо ответили, что из двух методов расчёта тарифа, экономически обоснованного и индексационного, выбрали последний именно по запросу минтранса Новосибирской области. Налицо проблема межведомственной коммуникации, от которой страдают предприниматели-«транспортники» и их пассажиры.

По словам предпринимателей, ещё одной из острых проблем отрасли является подготовка водителей – сегодня автобусы водят в основном трудовые мигранты из ближнего зарубежья, а собственных кадров в регионе готовится слишком мало. Среди требующих скорейшего решения вопросов участники совещания упомянули и ряд избыточных административных требований, связанных с аттестацией водителей и выдачей паспортов на транспортные средства.

В ходе совещания бурное обсуждение вызвал и вопрос с количеством необходимых Новосибирску автовокзалов. Представители муниципалитета в своих ответах дали понять, что двух таких объектов (на Гусинобродском шоссе и у вокзала Новосибирск-Главный – «КС») полуторамиллионному городу вполне достаточно. Но предприниматели, принявшие участие в мероприятии, с ними не согласились. Они напомнили, во-первых, что к существующему северному автовокзалу на Гусинобродском шоссе до сих пор не дотянута обещанная трамвайная линия и прибывающим на него пассажирам явно не хватает инфраструктуры, чтобы удобно разъехаться по городу.

Во-вторых, исходя из того что Новосибирск – крупнейший транспортно-логистический узел в Западной Сибири, в который практически с каждой стороны света входит своя федеральная трасса, бизнесмены предложили организовать несколько дополнительных автовокзалов и систему ведущих от них в разные районы мегаполиса маршрутов городского пассажирского транспорта. Чтобы со стороны каждого въезда в город оказалась своя удобная «точка входа» и пассажирам не приходилось ещё по несколько часов проводить в пробке в городской черте после и без того долгого междугороднего путешествия.

«Пока есть один положительный результат нашей совместной работы. НОО «ОПОРА РОССИИ» совместно с минтрансом Новосибирской области решила одну из важных проблем областных пассажирских перевозок – наконец-то вышло постановление регионального правительства об утверждении схем подъездов к автовокзалам и автостанциям. То есть теперь всем перевозчикам известны маршруты и дороги для правильного подъезда к автовокзалам. Подъезды, выезды, развороты – теперь эта схема утверждена», – прокомментировал позитивный итог встречи Игорь Салов.

Вместе с тем он отметил, что никакого конструктивного плана решения обозначенных проблем минтранс региона пока не предложил, и «ОПОРУ РОССИИ» это не устраивает. «У меня сложилось крайне негативное ощущение. Если немедленно не принять экстренные меры, у нас в области скоро вообще возить пассажиров будет некому», – заявил председатель НОО «ОПОРА РОССИИ».

Вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Валерий Ильенко предложил продолжить начатую дискуссию на площадке комитета по транспортной, промышленной и информационной политике регионального парламента, с тем, чтобы придать ей более высокий статус, и это предложение было с благодарностью принято предпринимателями.