В Новосибирске состоялось первое заседание по делу экс-главы строительного управления мэрии

Суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении экс-директора муниципального учреждения «Управление капитального строительства» (МКУ «УКС») Константина Головина, обвиняемого во взятках и мошенничестве.

Как сообщили в Управлении Судебного департамента в Новосибирской области, первое заседание по делу бывшего директора «УКС» Константина Головина состоялось 11 февраля в Дзержинском районном суде Новосибирска.

Он обвиняется в совершении двух преступлений по ч. 5 ст. 33, ч.4 ст. 159 УК РФ (пособничество мошенничеству), а также 11 преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 290УК РФ (получение должностным лицом взятки). Кроме него, перед судом также предстал предприниматель Тагиев И.С., обвиняемый в совершении двух преступлений по ч.4 ст. 159 УК РФ.

Сообщается, что Тагиев при выполнении работ по муниципальным контрактам похитил бюджетные средства города в размере свыше 13 млн рублей. При этом Головин, являясь руководителем муниципального учреждения, стал пособником при совершении преступления.

Напомним, директор МКУ «УКС» Константин Головин был задержан в феврале 2021 года. По версии следствия, в 2020 году руководитель учреждения с помощью подконтрольной фирмы и поддельных документов организовал ряд фиктивных работ при строительстве детского сада на улице Спортивной. Работы не проводились, но были оплачены из бюджета города в рамках муниципального контракта в сумме 5 млн рублей. Похожее дело также было возбуждено при выполнении работ по строительству детских яслей-сада на улице Виктора Шевелева. Фигурантом дела числится руководитель ООО «Масстройэлит».

Еще один эпизод преступной деятельности был выявлен при строительстве детсада на улице 9 ноября. Так, Головин дал указание подчиненным принять заведомо невыполненные работы. За эту услугу он получил взятку в виде авиабилетов на сумму более 130 тыс. рублей. Исполнителем работ являлась компания «СибРемонтСервис», директором и учредителем которого является Сергей Шемяковский. Обвинительное заключение по его делу было утверждено 21 января 2021 года.

Отметим, Головину вменяют девять эпизодов получения взяток в значительном размере. В ходе первого судебного заседания по ходатайству гособвинителя ему продлили домашний арест на полгода. Следующее заседание суда назначено на 28 февраля.