Дело о крупной взятке в мэрии Новосибирска передано в суд

Следственный комитет завершил расследование в отношении директора муниципального предприятия «Управление капительного строительства» Константина Головина, которого задержали в феврале 2021 года, обвинив в получении взятки. Вечером 28 января дело направлено на рассмотрение в суд.

По версии Следственного комитета, руководитель ООО «СибРемонтСервис» (по данным СПАРК, директор и учредитель – Сергей Шемяковский) в 2020 году представил в МКУ «Управление капитального строительства» Новосибирска фиктивные документы о якобы выполненных компанией работах по устройству в здании детского сада-яслей тактильно-визуальных индикаторов. На основании подложных документов на счет фирмы впоследствии было перечислено более 2,8 млн рублей, которыми обвиняемый распорядился по своему усмотрению.

Как рассказывал «Континент Сибирь», Сергей Шемяковский был задержан еще в феврале 2021 года. Правоохранительные органы вышли на него, расследуя уголовное дело, возбужденное в отношении руководителя подконтрольного мэрии «Управления капитального строительства» Константина Головина.

Как установили следователи, «СибРемонтСервис» в рамках муниципального контракта в 2020 году строил детский сад-ясли на улице 9 ноября в Октябрьском районе. Чтобы работы, которые в итоге не были выполнены, были оплачены без утверждения и подписания документов, директор стройфирмы передал взятку Головину – два авиабилета на сумму более 130 тысяч рублей на перелет бизнес-классом из Новосибирска в Сочи (туда – обратно).

Обвинительное заключение по делу «СибРемонтСервиса» было утверждено 21 января. Рассматриваться оно будет в Центральном районном суде Новосибирска.