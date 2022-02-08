Губернатор Новосибирской области Травников ушел на самоизоляцию

Из-за температуры губернатор Новосибирской области Андрей Травников отправился на самоизоляцию. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале правительства региона утром 8 февраля.

«У губернатора поднялась температура, и он находится дома на самоизоляции. Диагноз пока не поставлен», — сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на руководителя департамента информационной политики Новосибирской области Сергея Нешумова.

Отметим, губернатор Новосибирской области Андрей Травников ревакцинировался от коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил в середине декабря во время пресс-конференции. В апреле глава региона привился препаратом «ЭпиВакКорона» новосибирского центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Напомним, накануне «Континент Сибирь» сообщал о том, что исполняющий обязанности мэра Томска Михаил Ратнер отправился лечиться от коронавирусной инфекции. Ранее заболевание было выявлено у губернатора Кузбасса Сергея Цивилева и мэра Красноярска Сергея Еремина. Оба заболели COVID-19 повторно.