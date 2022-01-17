Губернатор Кузбасса повторно заболел коронавирусом

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв второй раз заразился коронавирусной инфекцией. Он переносит болезнь легко и продолжает работать дистанционно.

О том, что глава Кузбасса Сергей Цивилёв заболел коронавирусом, сообщает официальный Telegram-канал губернатора 17 января.

Как следует из записи, предварительный результат ПЦР-теста на COVID-19, который прошёл Сергей Цивилёв, оказался положительным.

«Глава региона переносит заболевание в лёгкой форме и продолжает работать дистанционно», — говорится также в сообщении.

Ранее губернатор Кемеровской области болел коронавирусом в октябре 2020 года. Как рассказал глава региона в соцсетях, от «ковида» он лечился вместе с женой. Он также продолжал работу в формате видеоконференций.

По данным на 17 января, в Кемеровской области выявлено 89 540 случаев коронавируса, от заболевания погибло 1 798 пациентов.

Напомним, в октябре минувшего года коронавирусом переболел мэр Новосибирска Анатолий Локоть.