Губернатор Кузбасса заболел коронавирусом вместе с женой

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв заразился коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил в своём Insagram 21 октября.

Как рассказал глава региона в соцсети, он заболел вместе со своей женой.

«Мы с супругой заболели, у Анны Евгеньевны положительный тест. У нас одинаковые симптомы, характерные для коронавируса: повышенная температура, лёгкий кашель, насморк. Мы самоизолировались, будем лечиться на дому», — сообщил глава Кузбасса.

Сергей Цивилёв отметил, что в регионе необходимо наладить нормальное функционирование системы здравоохранения, сняв лишнюю нагрузку с врачей, а также обеспечить аптеки необходимыми лекарствами. Он также напомнил жителям Кузбасса о необходимости профилактических мер.

По данным оперативного штаба на 22 октября, за последние сутки в Кемеровской области коронавирусной инфекцией заразились 175 человек, всего в регионе выявлено 13 827 случаев заболевания. 9 520 пациентов выздоровели, в том числе 220 – за последние сутки. С диагнозом COVID-19 умерли 186 человек, из них двое – за последние сутки.

Напомним, на днях из-за заражения коронавирусной инфекцией отправились на удалённую работу мэр Красноярска Сергей Ерёмин и мэр Абакана Алексей Лёмин. У обоих болезнь протекает бессимптомно.

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