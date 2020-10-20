Коронавирусную инфекцию диагностировали у мэра Красноярска Сергея Ерёмина. Об этом глава городской администрации сообщил в своём Instagram 20 октября.
Как сообщил мэр Красноярска в своём мини-ролике, накануне одна из его дочерей сообщила, что контактировала с носителем инфекции. После этого Сергей Ерёмин прошёл тест на наличие коронавируса, результат оказался положительным.
«Чувствую себя нормально, работаю из дома», — рассказал в Instagram Сергей Ерёмин.
Мэр подчеркнул, что он соблюдал все меры эпидемиологический безопасности, однако не смог уберечься, общаясь с членами своей семьи.
По последним данным, сейчас в Красноярске 218 новых заболевших (всего 23 194), 104 человека выздоровели (всего 16 703), четверо умерли (всего 602).
Напомним, накануне коронавирусную инфекцию выявили также у мэра Абакана Алексея Лёмина. Он сообщил, что симптомов заболевания не чувствует, но отправляется на удалённую работу, чтобы не заразить коллег.