Коронавирусную инфекцию диагностировали у мэра Красноярска Сергея Ерёмина. Об этом глава городской администрации сообщил в своём Instagram 20 октября.

Как сообщил мэр Красноярска в своём мини-ролике, накануне одна из его дочерей сообщила, что контактировала с носителем инфекции. После этого Сергей Ерёмин прошёл тест на наличие коронавируса, результат оказался положительным.

«Чувствую себя нормально, работаю из дома», — рассказал в Instagram Сергей Ерёмин.

Мэр подчеркнул, что он соблюдал все меры эпидемиологический безопасности, однако не смог уберечься, общаясь с членами своей семьи.

По последним данным, сейчас в Красноярске 218 новых заболевших (всего 23 194), 104 человека выздоровели (всего 16 703), четверо умерли (всего 602).

Напомним, накануне коронавирусную инфекцию выявили также у мэра Абакана Алексея Лёмина. Он сообщил, что симптомов заболевания не чувствует, но отправляется на удалённую работу, чтобы не заразить коллег.

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