Заразился коронавирусом и работает удалённо мэр Абакана Алексей Лёмин

Результат теста на коронавирусную инфекцию оказался положительным у мэра Абакана Алексея Лёмина. Он отправлен на дистанционную работу.

О том, что глава столицы Хакасии заражён коронавирусной инфекцией, сообщило агентство «Интерфакс Сибирь» со ссылкой на пресс-службу мэрии Абакана в понедельник, 19 октября.

«У мэра взяли анализ, и он оказался положительным», — цитирует агентство сотрудника пресс-службы.

В пресс-службе муниципалитета также уточнили, что ранее коронавирусом заразился один из членов семьи Лёмина, после чего мэр и прошёл проверку на наличие инфекции. Сообщается, что симптомов заболевания у главы города нет, однако он отправлен на дистанционную работу.

Накануне, 18 октября, также стало известно о заражении коронавирусом главы Хакасии Валентина Коновалова. В своём официальном обращении к жителям республики, которое в тот же день опубликовала пресс-служба регионального правительства, он сообщил, что приступил к удалённой работе.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в Хакасии коронавирусом заразились 83 человека, в том числе 32 в Абакане (всего 5 535). Выздоровели 13 пациентов (всего 4 486).

Напомним, в октябре коронавирусной инфекцией заразились сразу несколько членов правительства Кузбасса, некоторые из них госпитализированы.

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