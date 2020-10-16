Два замгубернатора и два министра лечатся от коронавируса в Кузбассе

Замгубернатора Кузбасса по внутренней политике отправлена в ковидный госпиталь, а замгубернатора по вопросам соцразвития ушёл на карантин после заражения коронавирусом. Ещё два министра регионального правительства продолжают лечиться от инфекции.
Заместитель губернатора Кемеровской области по внутренней политике Ольга Турбаба госпитализирована с коронавирусной инфекцией, а замгубернатора по вопросам соцразвития Алексей Цигельник отправлен на карантин. Об этом 16 октября сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Кроме того, заразившийся коронавирусом заместитель губернатора и министр финансов региона Игорь Малахов продолжает работать удалённо. Также с диагнозом «COVID-19» ранее была госпитализирована министр образования и науки Кузбасса Софья Балакирева.
В то же время, по данным пресс-службы регионального правительства, министр здравоохранения Кузбасса Михаил Малин от коронавирусной инфекции вылечился.
По последним данным, сейчас в Кузбассе 12 585 заболевших коронавирусом, 175 человек заразились за сутки с 14 на 15 октября. 8 541 выздоровели (195 за сутки). 161 человек умер (четверо за сутки).
Ранее сообщалось о том, что в больницах Кузбасса оборудовали почти 500 новых коечных мест для пациентов с коронавирусом.