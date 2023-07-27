Сергей Цивилев зарегистрирован кандидатом на выборы главы Кузбасса

Ольга Степанова
 
Сергей Цивилев подал документы для регистрации кандидатом на выборы главы Кузбасса
Фото из телеграм-канала Сергея Цивилева

Действующий глава Кемеровской области — единоросс Сергей Цивилев зарегистрирован региональной избирательной комиссией в качестве кандидата на предстоящих выборах губернатора. 

Сегодня, 27 июля, председатель регионального избиркома Светлана Демидова вручила Цивилеву удостоверение зарегистрированного кандидата на должность главы региона. Об этом губернатор Кузбасса сообщил в своем ТГ-канале.

Ранее в качестве кандидатов на губернаторский пост были выдвинуты Екатерина Грунтовая (КПРФ), Станислав Карпов (ЛДПР) и Юрий Скворцов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»).

Выборы губернатора Кемеровской области состоятся 10 сентября 2023 года в единый день голосования.

Напомним, что ЦИК разрешил трём сибирским регионам участвовать в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ).

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