Мэр Новосибирска заболел коронавирусом

Анатолий Локоть заболел COVID-19. Эту информацию подтвердил сам градоначальник, разместив пост в своем Instagram-аккаунте.

«Хочу успокоить и сказать спасибо всем, кто переживает за мое здоровье — благодаря вакцинации заболевание переношу легко, без осложнений, скоро вернусь в строй. Желаю всем новосибирцам здоровья. Берегите себя и близких!», — написал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Напомним, первичную вакцинацию от коронавируса Анатолий Локоть прошел в марте текущего года. Градоначальнику ввели препарат «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V).

Ранее о заболевании COVID-19 в соцсетях сообщила теперь уже бывший мэр Омска Оксана Фадина. Она уточнила, что болезни протекает в легкой форме, поскольку ранее она вакцинировалась. «Симптомы, как при ОРВИ», — добавила Оксана Фадина.