Названа стоимость уникальной экспериментальной станции в новосибирском ЦКП «СКИФ»

Юлия Моисеева
 
СКИФ
Фото Михаила Перикова

Комплекс экспериментальных станций для реализации проекта ГНЦ «Вектор» по запуску ускоренного цикла разработки противовирусных препаратов на базе центра коллективного пользования «Кольцевой источник фотонов» в Новосибирской области потребует финансирования до пяти миллиардов рублей. Об этом сообщил заместитель директора ЦКП «СКИФ» по научной работе Ян Зубавичус на пресс-конференции 20 декабря.

Как сообщил Ян Зубавичус в пресс-центре ТАСС, основную стоимость комплекса составит оборудование для возведения здания, цель которого состоит в том числе в биологической защите.

«Понятно, что станция должна располагаться в отдельно стоящем здании. «Вектор» сейчас строит у себя несколько таких специализированных корпусов по проекту «Санитарный щит России». То есть появились конкретные технологии, они оптимизированы по стоимости, срокам создания. Масштаб цен – 4,5 – 5 миллиардов рублей», — сообщил заместитель директора ЦКП «СКИФ» по научной работе Ян Зубавичус на пресс-конференции во вторник.

По словам Яна Зубавичуса, проект является уникальным в мировом масштабе. Реализовать его планируется в рамках второй очереди ЦКП «СКИФ» после 2024 года.

В рамках второй очереди также запланировано строительство станции диагностики современных функциональных материалов в инфракрасном диапазоне. Проект будет реализован вместе с Международным томографическим центром, Институтом физики полупроводников и Институтом неорганической химии СО РАН.

Всего в рамках проекта ЦКП СКИФ запланировано 30 экспериментальных станций, однако, по словам директора Института катализа СО РАН Валерия Бухтиярова, это количество может быть увеличено до 46.

Как сообщалось, ввод ЦКП СКИФ в составе синхротрона и четырёх экспериментальных станций перенесён на конец 2024 года.

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