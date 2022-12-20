Названа стоимость уникальной экспериментальной станции в новосибирском ЦКП «СКИФ»

Комплекс экспериментальных станций для реализации проекта ГНЦ «Вектор» по запуску ускоренного цикла разработки противовирусных препаратов на базе центра коллективного пользования «Кольцевой источник фотонов» в Новосибирской области потребует финансирования до пяти миллиардов рублей. Об этом сообщил заместитель директора ЦКП «СКИФ» по научной работе Ян Зубавичус на пресс-конференции 20 декабря.

Как сообщил Ян Зубавичус в пресс-центре ТАСС, основную стоимость комплекса составит оборудование для возведения здания, цель которого состоит в том числе в биологической защите.

«Понятно, что станция должна располагаться в отдельно стоящем здании. «Вектор» сейчас строит у себя несколько таких специализированных корпусов по проекту «Санитарный щит России». То есть появились конкретные технологии, они оптимизированы по стоимости, срокам создания. Масштаб цен – 4,5 – 5 миллиардов рублей», — сообщил заместитель директора ЦКП «СКИФ» по научной работе Ян Зубавичус на пресс-конференции во вторник.

По словам Яна Зубавичуса, проект является уникальным в мировом масштабе. Реализовать его планируется в рамках второй очереди ЦКП «СКИФ» после 2024 года.

В рамках второй очереди также запланировано строительство станции диагностики современных функциональных материалов в инфракрасном диапазоне. Проект будет реализован вместе с Международным томографическим центром, Институтом физики полупроводников и Институтом неорганической химии СО РАН.

Всего в рамках проекта ЦКП СКИФ запланировано 30 экспериментальных станций, однако, по словам директора Института катализа СО РАН Валерия Бухтиярова, это количество может быть увеличено до 46.

Как сообщалось, ввод ЦКП СКИФ в составе синхротрона и четырёх экспериментальных станций перенесён на конец 2024 года.