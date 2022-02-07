Исполняющий обязанности мэра Томска отправился лечиться от коронавируса

У исполняющего обязанности главы Томска Михаила Ратнера диагностирована коронавирусная инфекция. Как сообщили в городской администрации, он болеет в лёгкой форме.

Исполняющий обязанности мэра Томска Михаил Ратнер отправлен на домашнюю самоизоляцию в связи положительным результатом теста на COVID-19, сообщает официальный Telegram-канал городской администрации 7 февраля.

«Сейчас он находится дома, на изоляции», — говорится в сообщении.

В мэрии подчеркнули, что заболевание проходит в лёгкой форме, руководитель работает из дома.

Напомним, в январе COVID-19 был диагностирован у мэра Красноярска Сергея Ерёмина и губернатора Кузбасса Сергея Цивилёва. Оба заболели коронавирусом повторно.

Как сообщалось, мэру Томска Ивану Кляйну, отстранённому от своих обязанностей из-за уголовного преследования, был вынесен приговор в конце прошлого года. Он обвиняется в превышении должностных полномочий и незаконной предпринимательской деятельности.