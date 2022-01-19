Мэр Красноярска повторно заболел коронавирусом

Мэр Красноярска Сергей Еремин повторно заразился коронавирусной инфекцией. Он продолжит работать дистанционно.

О подтвержденной болезни мэр Красноярска Сергей Еремин сообщил на своей странице в Instagram. Он уточнил, что впервые перенес коронавирусную инфекцию в октябре 2020 года.

«Ухожу на самоизоляцию. Опыт управления городом в режиме онлайн у меня есть, продолжу контролировать ситуацию в городе по всем вашим вопросам. Тем более в период, когда наш Красноярск, как и некоторые другие российские города, столкнулся с ежедневными угрозами о минировании», — написал мэр Красноярска.

Напомним, несколько дней назад коронавирусная инфекция подтвердилась у губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.

Как сообщили в пресс-службе правительства Красноярского края, регион готовится к массовому распространению штамма коронавируса «омикрон».

В ходе заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом под руководством председателя правительства России Михаила Мишустина губернатор Александр Усс отметил, что в регионе уже началась работа по подготовке к всплеску заболеваемости новым штаммом COVID-19.

«Мы готовы к тому, что новый штамм вируса увеличит нагрузку на работу аптечных сетей, больниц и поликлиник, однако, я уверен, что с этой задачей мы справимся. Хочу попросить всех жителей региона, кто еще не поставил прививку от коронавируса, вакцинироваться в ближайшее время, чтобы либо вообще уберечь себя от заражения, либо перенести болезнь в лёгкой форме», — сказал губернатор Красноярского края Александр Усс.

Отметим, некоторые регионы Сибири готовятся к наступлению волны штамма коронавирусной инфекции «омикрон». В настоящий момент заболевание выявили у жителей Красноярского края, Омской, Томской, Иркутской областей, Республики Тува. Новый штамм также обнаружен в Хакасии.