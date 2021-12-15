Андрей Травников рассказал, отменят ли QR-коды для новосибирского общепита в период новогодних праздников

15 декабря губернатор Новосибирской области подвёл итоги 2021 года в рамках своей пресс-конференции. Одной из тем разговора с журналистами стало состояние медицины региона и возможность отмены некоторых антиковидных ограничений.

В ходе пресс-конференции, прошедшей 15 декабря, губернатор Андрей Травников ответил на вопрос представителей СМИ о возможности отмены QR-кодов для заведений из сферы общественного питания на период новогодних праздников. По словам главы региона, Отмена QR-кодов для общепита в Новосибирской области в ближайшее время не предполагается. В том числе и на период праздников.

Андрей Травников также добавил, что режим повышенной готовности в регионе продлён до 1 апреля, но эта мера связана с сезонным усилением распространения ОРВИ и вируса гриппа, а не с какими-либо прогнозами на рост числа заболевших коронавирусной инфекцией.

Губернатор также положительно оценил работу системы здравоохранения Новосибирской области в уходящем году. «Система здравоохранения Новосибирской области полностью адаптировалась к новым реалиям. Мы научились переживать волны пандемии. Несмотря на все сложности, ни на одно мероприятие и ни на один проект не наложили временное вето и не сместили сроки его реализации вправо», – сообщил он.

Андрей Травников напомнил, что в рамках государственно-частного партнёрства сегодня в Новосибирске строится 7 поликлиник, а в области возводится не менее 30 в год. По словам губернатора, в регионе создана сеть из 12 центров гемодиализа. Продолжено переоснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров, открыты 12 центров онкологической помощи, а также начались работы на площадке строительства инфекционной больницы.

Глава Новосибирской области отметил, что на начало декабря прививку первым компонентом вакцины против коронавируса сделало более 1,2 млн. жителей области, а полную вакцинацию прошло более 1 млн. человек. «По нашим оценкам при сохранении темпов коллективный иммунитет будет сформирован в январе 2022 года. Но останется задача по ревакцинации», – заявил Андрей Травников, также добавив, что сам уже ревакцинировался.