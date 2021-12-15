Губернатор Новосибирской области прокомментировал задержание Михаила Федяева и судьбу нового ЛДС

В ходе пресс-конференции 15 декабря Андрей Травников ответил на вопрос журналистов, как скажется на ходе строительства новой ледовой арены в Новосибирске задержание правоохранителями собственника группы компаний «СДС» Михаила Федяева.

15 декабря губернатор Андрей Травников провёл пресс-конференцию в рамках которой подвёл итоги 2021 года и ответил на вопросы актуальной повестки. В частности, он прокомментировал задержание правоохранителями Михаила Федяева, владеющего группой компаний «СДС», которая осуществляет несколько крупных строительных проектов на территории Новосибирской области.

Напоминаем, что к числу возводимых «СДС» объектов относятся микрорайон «Легендарный-Северный» на месте бывшего аэропорта, а также новая ледовая арена, которая должна быть построена к молодёжному чемпионату мира по хоккею 2023 года. Михаил Федяев вместе с техническим директором отраслевого холдинга Антоном Якутовым и генеральным директором компании «СДС-Уголь» Геннадием Алексеевым были задержаны накануне в связи с трагедией на шахте «Листвяжная», которая также принадлежит холдингу.

Губернатор Новосибирской области отметил, что у Михаила Федяева «много компаний» и выразил надежду, что его задержание не повлияет на работу той части холдинга «СДС», который осуществляет строительство нескольких объектов в Новосибирской области.

Андрей Травников подтвердил журналистам отставание в сроках строительства ледовой арены, которое в настоящее время составляет порядка полугода, но добавил, что в итоге строительство всё-таки должно завершиться вовремя. «Приходится строить как обычно – в режиме строительного подвига, в режиме ручного управления», – сказал губернатор.

Глава региона также положительно оценил итоги работы строительной отрасли в 2021 году, отметив, что по объёмам жилищного строительства Новосибирская область занимает 10 место в России и тот факт, что в текущем году удалось сдать 12 долгостроев для обманутых дольщиков и ещё 4 объекта должны быть введены в строй до конца года.