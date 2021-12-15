Чего ждать от рабочей группы по редевелопменту городских территорий Новосибирска?

В декабре 2021 года при Агентстве инвестиционного развития Новосибирской области появилась рабочая группа по редевелопменту городских территорий. «Континент Сибирь» выяснил, кто вошёл в её состав и каковы её основные задачи.

Генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов рассказал «Континенту Сибирь», что перемещение производств за черту города практикуют многие активно развивающиеся муниципалитеты и это «абсолютно правильный этап, который связан и с вопросами экологии, и с необходимостью комплексного жилищного строительства с сопутствующей социальной инфраструктурой».

Александр Зырянов добавил, что Агентство инвестиционного развития Новосибирской области готово содействовать всем предприятиям, которые сталкиваются с необходимостью поиска площадки для производства. «В реестре АИР более 500 вариантов, детально проработано их инфраструктурное обеспечение. Кроме того, мы помогаем подобрать меры государственной поддержки для проекта, найти финансовых и технологических партнеров и многим другим направлениям», – рассказал он.

По словам гендиретора АИР, целью рабочей группы, первое заседание которой намечено на 23 декабря, станет выработка предложений и рекомендаций по вопросам, реализации инвестиционных проектов, связанных с редевелопментом городских территорий. Для этого её члены проведут экспертный анализ законодательных инструментов инвестиционной политики, связанной с редевелопментом городских территорий, а также подберут лучшие зарубежные и российские практики редевелопмента городских пространств, которые можно внедрить на территории Новосибирской области.

Собеседник «Континента Сибирь» отметил, что ему видится интересным опытом практика Москвы, где активно решаются задачи по редевелопменту промышленных зон и созданию на них жилой, коммерческой и общественной застройки. В Новосибирске такой опыт пока не развит, но примеры имеются: жилая застройка территории Новосибирского жирового комбината, создание общественно-деловых пространств по ул. Фабричной, а также застройка территории бывшего молочного завода, где сейчас расположен ЖК «MilkHouse».

Александр Зырянов напомнил, что Новосибирская область уже имеет уникальный опыт в вопросах создания социальной инфраструктуры за счет инструментов государственно-частного партнерства и эту практику можно развить и продолжить.

Членами рабочей группы при Агентстве инвестиционного развития Новосибирской области стали директор ГК «Система» Валентин Тиунов, генеральный директор АИР Александр Зырянов, сенатор Совета Федерации Владимир Городецкий, ректор НГАХА Наталья Багрова и начальник управления инвестиционной политики Минэкономразвития региона Павел Волокитин.

Также состав новой структуры вошли: заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства мэрии Новосибирска Ольга Галимова, региональный директор по работе с органами государственной власти Сбербанка Дмитрий Дедковский и директор центра ГЧП АИР Алексей Коваленко, депутат Законодательного собрания Новосибирской области Ирина Диденко.

Вместе с ними обсуждать редевелопмент городских территорий Новосибирска и выдавать соответствующие рекомендации будут генеральный директор группы компаний «АТТА» и почетный архитектор РФ Сергей Лукьянов, начальник управления архитектурно-художественного облика города мэрии Александр Ложкин, советник генерального директора АИР Лада Юрченко и заместитель управляющего регионального офиса по корпоративному бизнесу Банка ВТБ Алексей Щерба. Они также пополнили собой состав рабочей группы при Агентстве инвестиционного развития.

Напомним, что в конце ноября один из новосибирских застройщиков опубликовал в «Континенте Сибирь» авторскую колонку, в которой предложил области воспринять опыт Москвы и взимать плату за изменение вида разрешённого использования земельных участков, чтобы муниципалитет получил необходимые средства на строительство социальной инфраструктуры, такой как детские сады и школы. Эта инициатива напрямую касается редевелопмента бывших промышленных площадок, на которых изначально социальная инфраструктура предусмотрена не была.

В начале декабря «Континент Сибирь» обсудил эту идею с отдельными участниками строительного рынка и представителями исполнительной власти. А в ближайшей перспективе планирует продолжить дискуссию с законодателями областного и муниципального уровней, а также экспертами рабочей группы, сформированной при Агентстве инвестиционного развития Новосибирской области.