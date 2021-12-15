Собственник кузбасской шахты «Листвяжная» задержан – источники

Правоохранители задержали президента холдинга СДС, владеющего шахтой «Листвяжная» в Кузбассе, где в результате взрыва метана в ноябре погибло более полусотни человек, Михаила Федяева. Подробности пока не сообщаются.

О задержании владельца холдинга СДС Михаила Федяева сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники 15 декабря.

По данным источников агентства, задержаны также генеральный директор компании «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев и технический директор отраслевого холдинга Антон Якутов.

Какое обвинение предъявлено задержанным, не сообщается. По предварительной информации, меру пресечения им должны избрать сегодня, 15 декабря.

Официальной информации о задержаниях пока также не поступало.

Отметим, что накануне глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал установить роль собственников шахты «Листвяжная» в произошедшей трагедии. Также в начале декабря Михаил Федяев и Геннадий Алексеев сообщали президенту России Владимиру Путину, что готовы понести ответственность за случившееся.

Собственнику холдинга СДС Михаилу Федяеву принадлежит 50% акций отраслевого холдинга СДС — АО ХК «СДС-Уголь», куда входит ООО «Шахта «Листвяжная».

Трагедия на шахте произошла 25 ноября. В результате взрыва метана погиб 51 человек – 46 рабочих и пятеро горноспасателей. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела о нарушении промышленной безопасности (ч. 3 ст. 217 УК РФ) и халатности (ч.3 ст. 293 УК РФ). Фигурантами первого дела стали директор шахты Сергей Махраков, его заместитель Андрей Молостов и начальник участка Сергей Герасимёнок. По второму уголовному делу проходят инспекторы Беловского территориального отдела Сибирского Управления Ростехнадзора Вячеслав Семыкин и Сергей Винокуров.