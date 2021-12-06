Анатолий Серышев проинспектировал строительство новосибирской ледовой арены

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе 6 декабря побывал на строительной площадке ЛДС, возводимого в Новосибирске к международному чемпионату мира по хоккею среди юниоров 2023 года.

6 декабря полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев ознакомился с ходом строительства многофункциональной ледовой арены на Левобережье Новосибирска и прилегающей транспортной инфраструктуры. По плану, строительство этого объекта должно быть окончено в сентябре 2022 года.

В настоящее время строительство ЛДС продолжает осуществляться с отставанием от графика. Некоторые источники «Континента Сибирь» предполагали, что именно с этим обстоятельством может быть связана отставка министра строительства Новосибирской области Ивана Шмидта, покинувшего состав правительства региона 2 декабря.

Сейчас на ледовой арене ведутся работы по устройству внутренних инженерных систем – вентиляции, отопления, водоснабжения, водоотведения, установка систем пожаротушения, монтаж металлоконструкций основной арены, газобетонных блоков, кирпича, прокладка кабеля под освещение, а также работы по гидроизоляции.

В ходе осмотра объекта Анатолий Серышев подчеркнул, что необходимо переработать график производства работ таким образом, чтобы наверстать отставание и закончить строительство ЛДС в установленные сроки к проведению молодёжного чемпионата мира по хоккею 2023 года.

Напомним, что одновременно со строительством здания ледовой арены на прилегающей территории возводится станция метро «Спортивная», автомобильные дороги, а также новый городской парк.