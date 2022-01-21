Депутат Заксобрания Николай Мочалин призвал снизить «кадастровую нагрузку» на сельхозпредприятия

Андрей Сегеда
 
Мочалин

Получат ли жители Новосибирской области «кадастровую амнистию»? Будут ли приняты предложения депутатов Заксобрания по сохранению диких животных региона и ихтиофауны Новосибирского водохранилища? Об этом шла речь 18 января на заседании комитета Заксобрания Новосибирской области по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям, активное участие в котором принимал Николай Мочалин.

Кадастровый грабеж или несознательность граждан?

18 января члены комитета Заксобрания Новосибирской области по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям обсудили с начальником регионального департамента земельных и имущественных отношений Романом Шилохвостовым вопрос резкого удорожания кадастровой стоимости многих земельных участков на сельских территориях.

В июне 2021 года проблема приобрела такие масштабы, что сразу несколько предприятий АПК Новосибирского района, в числе которых оказались ООО «Морской», ООО «АФ «Семена Приобья», АО «СХП «Ярковское», АО «Морские нивы», направили в Заксобрание коллективное обращение. В письме к депутатам аграрии просили изучить вопрос с переоценкой участков, из-за которой арендные платежи для хозяйств увеличились в несколько раз.
Позднее к жалобам представителей агробизеса присоединили свой голос жители коттеджных поселков и дачники Новосибирской области. В частности, широкую известность получил факт двенадцатикратного удорожания дороги в дачном обществе «Рассвет» Морского сельсовета, стоимость которой после переоценки увеличилась с 1,4 до 17 миллионов рублей.

По мнению Романа Шилохвостова, в подавляющем большинстве случаев в значительном увеличении кадастровой стоимости участков виноваты сами селяне. «Мы разбирали резонансные случаи, обращения, которые к нам поступали. Из них 95% — это ненадлежащая информация об участке. Например, какой-то фермер заявляет, что его угодья подорожали во множество раз. Разбираемся: он поменял ВРИ (вид разрешенного использования — «КС») с «сельхозугодий» на «сельхозпроизводство», — отметил чиновник.

Глава департамента земельных и имущественных отношений также прокомментировал случай с дорогой в дачном обществе «Рассвет» и отметил, что механизмы для пересчета кадастровой стоимости общедоступны: «По ВРИ это никакая не дорога, а «промка». Поменяйте ВРИ на «дорогу» — и нет проблем. При подаче документов эти ситуации отрабатываются. Но если этот период уже пропущен, то есть другие механизмы».

Роману Шилохвостову жестко оппонировал депутат Николай Мочалин. Он акцентировал внимание и на том, что повышение кадастровой стоимости участков в Новосибирской области стало общей тенденцией. Не только для жителей сельских территорий и предприятий агропромышленного комплекса, но и для горожан и промышленных предприятий. В том числе и для областного центра. А это, в свою очередь, может привести к значительному утяжелению налоговой нагрузки и спаду экономики.

В 2021 году все фракции Заксобрания работали слаженно и продуктивно

Что депутаты Заксобрания Новосибирской области считают главным итогом 2021 года?

Парламентарий отметил, что региональные власти «должны смотреть на экономику области, а не только на повышение доходов федерального бюджета», и, повышая кадастровую стоимость участков земли, нужно иметь в виду, «что будет с ценами, кто из 1800 предприятий не сможет оплатить арендные платежи».

Николай Мочалин порекомендовал коллегам по комитету не принимать к сведению доклад Романа Шилохвостова, опасаясь, что народных избранников «запишут в сообщники»: «Я предлагаю альтернативное решение — не принимать (доклад. — «КС») к сведению, а вообще проигнорировать. И предложить провести общественные слушания и предоставить депутатам прогноз социально-экономических последствий повышения кадастровой стоимости земельных участков в регионе».

Депутат Заксобрания Александр Тепляков поддержал предложение Николая Мочалина о проведении общественных слушаний по кадастровой оценке в таких выражениях: «Когда вышла новая кадастровая оценка, был просто вопль отчаяния (со стороны селян. — «КС»), и последствия этих решений для сельхозпроизводителей и пользователей земли в городе Новосибирске никто не просчитывал». Однако комитет большинством голосов все же постановил принять доклад к сведению и вывел вопрос с общественными слушаниями за рамки дискуссии.

План работы на 2022 год

В ходе обсуждения плана работы комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Николай Мочалин возмутился дискриминацией, по мнению депутата, допущенной в его отношении председателем комитета Денисом Субботиным. Парламентарий напомнил, что еще в октябре 2021 года письменно предоставил свои предложения по внесению корректировок в государственные программы по комплексному развитию сельских территорий и развитию сельского хозяйства Новосибирской области, но в плане их не обнаружил.

Николай Мочалин добавил к сказанному, что в плане не нашли отражения также подробно аргументированные им предложения о дополнительных мероприятиях по сохранению охотничьих ресурсов и окружающей среды и о рассмотрении обращения общественности по ситуации с водными биоресурсами Новосибирского водохранилища, Оби, Бии и Катуни: «Я лично предоставил предложения 10 октября прошлого года. Три месяца назад. Обсуждал с вами. А вы их просто взяли и проигнорировали. У меня вопрос: почему такая дискриминация, чем я хуже других? Вы почему их не включили в план? Я что, черненький?»
Денис Субботин ответил, что часть предложений депутата рассматривается комитетом на регулярной основе 2–3 раза в год, и именно поэтому не была включена в план годовых мероприятий отдельным пунктом. Вместе с тем поднятые депутатом Мочалиным вопросы охоты и рыболовства, по словам председателя комитета, будут подробно рассмотрены депутатами на следующем заседании.

Напомним, что на XI сессии Законодательного собрания Новосибирской области, проходившей в июле 2021 года, Николай Мочалин уже выступал с критикой изменений, вносимых в закон об охоте. Они касались увеличения сроков охоты на сибирскую косулю с 1,5 месяца до 3 месяцев и 10 дней и по лосю — с 1,5 месяца до 4 месяцев, а также повышения квоты на добычу косули сибирской в общедоступных угодьях до 10% от численности охотничьих ресурсов. Тогда депутат назвал такую практику истреблением и предложил снизить квоты добычи до 3% от поголовья копытных.

В пояснительной записке к плану работы комитета на 2022 год депутат Мочалин добавил к предложению, сделанному им на депутатской сессии, 14 новых инициатив. Среди них — увеличение зарплаты охотинспекторов до 50 тысяч рублей в месяц, создание в региональном минприроды единого управления по охране животного мира, а также привлечение к отслеживанию соблюдения правил охоты добровольных помощников.

Николай Мочалин

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В этой же записке депутат отметил, что на Новосибирском водохранилище существует немало «браконьеров в законе», при проверке документов которых выясняется, что их сети расставлены «для вылова рыбы в научных целях». Кроме того, из года в год увеличивается общее количество выставленных сетей, работающих тралов и неводов. Так что ежегодные уловы становятся все скромнее.

По мнению депутата Мочалина, отрицательное воздействие на ихтиофауну Новосибирского водохранилища и бассейна Оби оказывают и сбросы в реку промышленных предприятий, а компенсационные мероприятия по зарыблению проводятся в недостаточном объеме. Во избежание катастрофы он предложил ввести бессрочный и полный запрет на вылов рыбы в Новосибирском водохранилище всеми видами сетей, тралов и неводов.

Согласие с необходимостью более тщательного рассмотрения вопроса с биоресурсами водохранилища и бассейна Оби на заседании комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям также выразил депутат Юрий Кошкин.

20 января на заседании комиссии Заксобрания по экологии коллегами коллегами Николая Мочалина было также принято его предложение включить в план ее работы на 2022 год вопрос о негативном воздействии на здоровье человека, водные биоресурсы, животный мир противогололедных реагентов, применяемых в городах, и гербицидов, используемых в сельском хозяйстве.

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