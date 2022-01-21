Получат ли жители Новосибирской области «кадастровую амнистию»? Будут ли приняты предложения депутатов Заксобрания по сохранению диких животных региона и ихтиофауны Новосибирского водохранилища? Об этом шла речь 18 января на заседании комитета Заксобрания Новосибирской области по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям, активное участие в котором принимал Николай Мочалин.

Кадастровый грабеж или несознательность граждан?

18 января члены комитета Заксобрания Новосибирской области по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям обсудили с начальником регионального департамента земельных и имущественных отношений Романом Шилохвостовым вопрос резкого удорожания кадастровой стоимости многих земельных участков на сельских территориях.

В июне 2021 года проблема приобрела такие масштабы, что сразу несколько предприятий АПК Новосибирского района, в числе которых оказались ООО «Морской», ООО «АФ «Семена Приобья», АО «СХП «Ярковское», АО «Морские нивы», направили в Заксобрание коллективное обращение. В письме к депутатам аграрии просили изучить вопрос с переоценкой участков, из-за которой арендные платежи для хозяйств увеличились в несколько раз.

Позднее к жалобам представителей агробизеса присоединили свой голос жители коттеджных поселков и дачники Новосибирской области. В частности, широкую известность получил факт двенадцатикратного удорожания дороги в дачном обществе «Рассвет» Морского сельсовета, стоимость которой после переоценки увеличилась с 1,4 до 17 миллионов рублей.

По мнению Романа Шилохвостова, в подавляющем большинстве случаев в значительном увеличении кадастровой стоимости участков виноваты сами селяне. «Мы разбирали резонансные случаи, обращения, которые к нам поступали. Из них 95% — это ненадлежащая информация об участке. Например, какой-то фермер заявляет, что его угодья подорожали во множество раз. Разбираемся: он поменял ВРИ (вид разрешенного использования. — «КС») с «сельхозугодий» на «сельхозпроизводство», — отметил чиновник.

Глава департамента земельных и имущественных отношений также прокомментировал случай с дорогой в дачном обществе «Рассвет» и отметил, что механизмы для пересчета кадастровой стоимости общедоступны: «По ВРИ это никакая не дорога, а «промка». Поменяйте ВРИ на «дорогу» — и нет проблем. При подаче документов эти ситуации отрабатываются. Но если этот период уже пропущен, то есть другие механизмы».

Роману Шилохвостову жестко оппонировал депутат Николай Мочалин. Он акцентировал внимание и на том, что повышение кадастровой стоимости участков в Новосибирской области стало общей тенденцией. Не только для жителей сельских территорий и предприятий агропромышленного комплекса, но и для горожан и промышленных предприятий. В том числе и для областного центра. А это, в свою очередь, может привести к значительному утяжелению налоговой нагрузки и спаду экономики.

Парламентарий отметил, что региональные власти «должны смотреть на экономику области, а не только на повышение доходов федерального бюджета», и, повышая кадастровую стоимость участков земли, нужно иметь в виду, «что будет с ценами, кто из 1800 предприятий не сможет оплатить арендные платежи».

Николай Мочалин порекомендовал коллегам по комитету не принимать к сведению доклад Романа Шилохвостова, опасаясь, что народных избранников «запишут в сообщники»: «Я предлагаю альтернативное решение — не принимать (доклад. — «КС») к сведению, а вообще проигнорировать. И предложить провести общественные слушания и предоставить депутатам прогноз социально-экономических последствий повышения кадастровой стоимости земельных участков в регионе».

Депутат Заксобрания Александр Тепляков поддержал предложение Николая Мочалина о проведении общественных слушаний по кадастровой оценке в таких выражениях: «Когда вышла новая кадастровая оценка, был просто вопль отчаяния (со стороны селян. — «КС»), и последствия этих решений для сельхозпроизводителей и пользователей земли в городе Новосибирске никто не просчитывал». Однако комитет большинством голосов все же постановил принять доклад к сведению и вывел вопрос с общественными слушаниями за рамки дискуссии.

План работы на 2022 год

В ходе обсуждения плана работы комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Николай Мочалин возмутился дискриминацией, по мнению депутата, допущенной в его отношении председателем комитета Денисом Субботиным. Парламентарий напомнил, что еще в октябре 2021 года письменно предоставил свои предложения по внесению корректировок в государственные программы по комплексному развитию сельских территорий и развитию сельского хозяйства Новосибирской области, но в плане их не обнаружил.

Николай Мочалин добавил к сказанному, что в плане не нашли отражения также подробно аргументированные им предложения о дополнительных мероприятиях по сохранению охотничьих ресурсов и окружающей среды и о рассмотрении обращения общественности по ситуации с водными биоресурсами Новосибирского водохранилища, Оби, Бии и Катуни: «Я лично предоставил предложения 10 октября прошлого года. Три месяца назад. Обсуждал с вами. А вы их просто взяли и проигнорировали. У меня вопрос: почему такая дискриминация, чем я хуже других? Вы почему их не включили в план? Я что, черненький?»

Денис Субботин ответил, что часть предложений депутата рассматривается комитетом на регулярной основе 2–3 раза в год, и именно поэтому не была включена в план годовых мероприятий отдельным пунктом. Вместе с тем поднятые депутатом Мочалиным вопросы охоты и рыболовства, по словам председателя комитета, будут подробно рассмотрены депутатами на следующем заседании.

Напомним, что на XI сессии Законодательного собрания Новосибирской области, проходившей в июле 2021 года, Николай Мочалин уже выступал с критикой изменений, вносимых в закон об охоте. Они касались увеличения сроков охоты на сибирскую косулю с 1,5 месяца до 3 месяцев и 10 дней и по лосю — с 1,5 месяца до 4 месяцев, а также повышения квоты на добычу косули сибирской в общедоступных угодьях до 10% от численности охотничьих ресурсов. Тогда депутат назвал такую практику истреблением и предложил снизить квоты добычи до 3% от поголовья копытных.

В пояснительной записке к плану работы комитета на 2022 год депутат Мочалин добавил к предложению, сделанному им на депутатской сессии, 14 новых инициатив. Среди них — увеличение зарплаты охотинспекторов до 50 тысяч рублей в месяц, создание в региональном минприроды единого управления по охране животного мира, а также привлечение к отслеживанию соблюдения правил охоты добровольных помощников.

В этой же записке депутат отметил, что на Новосибирском водохранилище существует немало «браконьеров в законе», при проверке документов которых выясняется, что их сети расставлены «для вылова рыбы в научных целях». Кроме того, из года в год увеличивается общее количество выставленных сетей, работающих тралов и неводов. Так что ежегодные уловы становятся все скромнее.

По мнению депутата Мочалина, отрицательное воздействие на ихтиофауну Новосибирского водохранилища и бассейна Оби оказывают и сбросы в реку промышленных предприятий, а компенсационные мероприятия по зарыблению проводятся в недостаточном объеме. Во избежание катастрофы он предложил ввести бессрочный и полный запрет на вылов рыбы в Новосибирском водохранилище всеми видами сетей, тралов и неводов.

Согласие с необходимостью более тщательного рассмотрения вопроса с биоресурсами водохранилища и бассейна Оби на заседании комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям также выразил депутат Юрий Кошкин.

20 января на заседании комиссии Заксобрания по экологии коллегами коллегами Николая Мочалина было также принято его предложение включить в план ее работы на 2022 год вопрос о негативном воздействии на здоровье человека, водные биоресурсы, животный мир противогололедных реагентов, применяемых в городах, и гербицидов, используемых в сельском хозяйстве.