Мэрия Новосибирска отозвала исполнительные листы по долгам ГК «Дискус»

Муниципалитет решил не взыскивать через судебных приставов задолженность компании «Дискус-строй» по аренде земли.

«Мэрией Новосибирска были отозваны исполнительные листы в отношении ООО «Дискус-строй» в связи с тем, что департаментом земельных и имущественных отношений было получено заключение департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска о том, что наличие исполнительного производства в отношении ООО «Дискус-строй» и ООО «Дискус-Плюс» может привести к ухудшению финансовой состоятельности застройщика, что в дальнейшем поспособствует возникновению проблем с завершением строительства и сроков передачи жилья гражданам», – сообщил «Континенту Сибирь» пресс-секретарь мэра Новосибирска Глеб Черепанов.

Напомним, что в конце декабря 2021 года на сайте мэрии Новосибирска был опубликован список застройщиков-должников, из которого следует, что задолженность перед муниципальным бюджетом по договорам аренды земельных участков для ООО «Дискус-строй» составила более 100 миллионов рублей, а для ООО «Дискус плюс» – более 50 миллионов рублей.

Руководит группой компаний «Дискус» Алексей Джулай, также являющийся депутатом Совета депутатов города Новосибирска.

15 января стало известно о новой победе застройщика. Мэрия Новосибирска отказалась от взыскания долгов ГК «Дискус» по договорам аренды земельных участков через службу судебных приставов, сославшись на заботу о жителях города, приобретших жильё в объектах застройщика.

Руководитель группы компаний «Дискус» Алексей Джулай сообщил «Континенту Сибирь», что пока не обладает информацией от службы судебных приставов, о том что исполнительные листы отозваны. «Ранее мы посылали мировые соглашения в мэрию, согласно протокола совещания в прокуратуре города Новосибирска», – отметил он.