Андрей Травников распорядился построить бассейн в микрорайоне «Стрижи»

12 января председатель совета директоров ГК «Стрижи» и депутат Законодательного собрания Новосибирской области Илья Поляков сообщил, что 25-метровый плавательный бассейн появится на ул. Охотской.

О скором начале строительства в микрорайоне «Стрижи» оздоровительного комплекса, включающего плавательный бассейн, 12 января сообщил в своём Facebook-аккаунте депутат Законодательного собрания Новосибирской области и председатель совета директоров ГК «Стрижи» Илья Поляков.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал распоряжение о размещении плавательного бассейна на ул. Охотской в Заельцовском районе Новосибирска 28 декабря. В документе, копия которого имеется в распоряжении «Континента Сибирь», указано, что для возведения указанного объекта мэрии Новосибирска рекомендовано без проведения торгов предоставить участок площадью чуть более 5,5 тысяч квадратных метров в распоряжение ООО «СЗ Солнечные часы».

В документе также указано, что разрешение на строительство для участка по адресу ул. Охотская, 77 должно быть выдано в 2022 году, а на строительно-монтажные работы и ввод здания в эксплуатацию строительной компании отводится время до 2024 года включительно.

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области в своём посте рассказал и о деталях проекта: «Здание с оздоровительным комплексом будет включать 25-метровую чашу на 5-6 дорожек, отдельный детский бассейн, душевые и раздевалки». Он также добавил, что одна из задач проекта – разместить объект максимально бережно по отношению к окружающей среде, чтобы сохранить ценный зеленый фонд. По словам председателя совета директоров ГК «Стрижи», компания постарается завершить проект раньше срока, чтобы сдать объект в 2023 году.

Также Илья Поляков сообщил, что в настоящее время прорабатывает возможность строительства бассейна в микрорайоне «Аэропорт» и выразил надежду, что существенные подвижки в этом направлении произойдут в 2022 году.