Что депутаты Заксобрания Новосибирской области считают главным итогом 2021 года?

С момента выборов в Законодательное собрание Новосибирской области прошло уже больше года. Какие наиболее важные законы были приняты народными избранниками в 2021 году? Насколько эффективно взаимодействуют между собой депутаты разных фракций? В каком темпе выполняются наказы избирателей? Какие из проблем области и областного центра в ушедшем году решить не удалось? Об этом и не только – в материале «Континента Сибирь».

Эффективность превыше политических разногласий

Обсудить итоги 2021 года с «Континентом Сибирь» согласились представители практически всех фракций, представленных в Заксобрании Новосибирской области, а также независимые депутаты регионального парламента. Все собеседники издания сошлись во мнении, что в минувшем году фракционный расклад сил в Заксобрании практически не изменился.

Происходили лишения мандатов, несколько депутатов областного парламента после федеральных выборов 2021 года перешли на работу в Госдуму РФ. Но в целом удельный вес фракций остался неизменным, а острота политической борьбы в период выборов позапрошлого года в прошлом году уступила место консолидации усилий представителей различных партий в области законотворчества.

«Главным итогом работы Заксобрания считаю то, все фракции работали слаженно и продуктивно. Политические взгляды не повлияли на качество работы. Не было безответственных, рассчитанных на PR инициатив и заявлений. Все вопросы мы обсуждаем конструктивно, не для того, что бы мелькнуть в новостях, а чтобы областные законы помогали людям, работали на развитие области», – поделилась своим мнением заместитель председателя комитета по культуре, образованию, науке, спорту и молодёжной политики Заксобрания Новосибирской области Елена Спасских (партия «Единая Россия»).

С коллегой по парламенту оказался солидарен и Илья Поляков – зампред комитета Заксобрания по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам. Он отметил, что «внутри Заксобрания партийные различия не играют столь значимой роли, как вовне. Все депутаты заинтересованы в усилении позиций Заксобрания, внутренней политической конкуренции, как таковой, нет. Например, мне, как независимому депутату, удаётся добиваться поддержки инициатив со стороны коллег вне партийного контекста».

Схожие мысли высказали и другие собеседники «Континента Сибирь», представляющие в Законодательном собрании Новосибирской области КПРФ, «Новых людей», ЛДПР и «Единую Россию». Председатель Заксобрания Андрей Шимкив, в ходе пресс-конференции по итогам ушедшего года также обратил особое внимание журналистов на высокий уровень консолидации всех депутатов областного парламента и в подтверждение своих слов напомнил о том, что бюджет 2022-2024 годов на предновогодней сессии был принят ими единогласно.

Сессия – как «вершина айсберга»

Вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панфёров, комментаруя «Континенту Сибирь» итоги, сделал упор на том, что в 2021 году гораздо более важные изменения произошли не в политической плоскости, а в качестве работы областного парламента. По его словам, в 2020-2021 годах все депутаты работали на новый образ Заксобрания, научились более профессионально прорабатывать законодательные инициативы в составе профильных комитетов, комиссий и рабочих групп, количество которых в 2021 году увеличилось.

Он также напомнил, что со стороны может показаться, будто бюджет 2022 года на сессии приняли «слишком легко». Но те, кто так думает, не понимают основных принципов работы Заксобрания, не учитывают тот факт, что до сессии «каждая строчка, каждая цифра бюджета была внимательно отработана на совещаниях комитетов, комиссий и рабочих групп».

Мнение Андрея Панфёрова полностью разделил и заместитель председателя комитета Заксобрания по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Евгений Покровский (партия «Единая Россия»). «Сегодня сессии проходят более организованно и подготовлено. Это говорит о том, что совсем по-другому ведётся предсессионная работа. Все вопросы, которые впоследствии выносятся на сессию, предварительно гораздо более детально обсуждаются в комитетах, комиссиях и рабочих группах. По сравнению с горсоветом Новосибирска, в Заксобрании Новосибирской области гораздо меньше разногласий в вопросах, которые выносятся на сессию. Мы быстрее принимаем решения по той причине, что до сессии вся скрупулёзная работа над тем или иным законопроектом уже проведена», – сказал он.

Заместитель председателя Заксобрания Новосибирской области от фракции ЛДПР Наталия Красовская связала интенсификацию деятельности областных депутатов с появлением в Заксобрании новых лиц: «В ходе минувших выборов парламент существенно обновился, это пошло на пользу его эффективности. Появилось много молодых энергичных депутатов, в том числе и в нашей фракции, и это радует».

Главные законы 2021 года

В рамках итоговой пресс-конференции Андрей Шимкив выделил три главных закона, которые были приняты Заксобранием Новосибирской области в 2021 году. Это областной бюджет 2022 года с предварительными планами на 2023-2024 годы, закон «Об особо охраняемых природных территориях» (ООПТ), а также закон об ограничении двумя с половиной процентами выплат из областного бюджета Новосибирской области по заключённым правительством региона концессиям и договорам в сфере государственно-частного партнёрства. Депутаты от различных фракций в своих комментариях также неоднократно упомянули в качестве значимых именно эти законы.

Среди рассмотренных областными парламентариями федеральных инициатив председатель Заксобрания выделил как наиболее значимый закон «О публичной власти». Андрей Шимкив заявил, что этот закон давно назрел, так как «для некоторых сёл власти уже не могут главу найти» и добавил, что «минусов в нём не видит».

Вице-спикер Андрей Панфёров дополнил список федеральных законопроектов, которые с наибольшим вниманием обсуждали в региональном парламенте в ушедшем году, законопроектом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». По его словам при обсуждении законопроекта о QR-кодах парламентарии «расставили точки над i в каждой из фракций».

Член комитета Заксобрания по культуре, образованию, науке, спорту и молодёжной политике Дарья Карасева и зампред комитета Заксобрания по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Сергей Левшенков, представляющие в областном парламенте партию «Новые люди», также отметили особое значение законопроекта «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в повестке 2021 года.

«Законопроект о QR-кодах разделяет людей. Мы не можем поддержать одну группу людей и проигнорировать интересы второй. Это было бы неправильно. Поэтому я голосовал против QR-кодов, когда мы рассматривали этот вопрос на сессии Заксобрания Новосибирской области. Нужны иные меры борьбы с коронавирусом, а вакцинация должна оставаться добровольной» – оценил эту инициативу Сергей Левшенков.

Дарья Карасева сделала дополнение и к сугубо региональной повестке: «мы были одними из немногих, кто не поддержал повышение транспортного налога в Новосибирской области».

Заместитель председателя комитета Заксобрания по культуре, образованию, науке, спорту и молодёжной политике Яков Новосёлов (КПРФ) также выступил против повышения транспортного налога: «Я до сих пор не вижу оснований для повышения транспортного налога. Если речь о яхтах и снегоходах, то всё понятно, поддерживаю. Но зачем повышать налоги для автомобилей с мощностью двигателя в 150 лошадиных сил? Я не принимаю аргумента, что это послужит улучшению качества дорог в Новосибирске. У нас в городе живёт 50% от всего населения области, но доля транспортного налога, остающаяся в Новосибирске, составляет всего 20%. Этого слишком мало для заметных изменений в качестве дорожной сети».

В свою очередь Илья Поляков посчитал одним из важнейших для региона закон о разграничении полномочий в сфере комплексного развития территорий: «Для строительной отрасли это очень важный шаг. Надеюсь, правительство сумеет вовремя воспользоваться открывающимися возможностями». По словам депутата, с принятием этого закона Новосибирская область получила шанс стать одним из первых регионов, взявших на вооружение новый механизм реновации.

Пандемия и наказы избирателей

Парламентарии признали пандемию коронавирусной инфекции главным отягчающим обстоятельством в работе Заксобрания Новосибирской области в 2021 году. Многие депутаты сами перенесли заболевание и в связи с этим вынуждены были временно прерывать работу. Кроме того часть плановых обсуждений приходилось «сдвигать вправо», чтобы срочно рассмотреть и принять инициативы в сфере противоэпидемических ограничений.

Плачевным образом пандемия сказалась и на наказах избирателей. Заместитель председателя комитета Заксобрания по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Роман Яковлев (КПРФ) напомнил «Континенту Сибирь», что «из-за пандемии программа наказов избирателей была утверждена только в мае этого года» и посчитал «сам факт её принятия самым запоминающимся событием в этом направлении». Вместе с тем, он отметил, что некоторых положительных результатов в исполнении наказов за семь оставшихся месяцев 2021 года депутатам добиться удалось.

Андрей Панфёров в своём комментарии упомянул, что часть средств, предназначенных для выполнения наказов в 2021 году, была перераспределена на антиковидные меры. Андрей Шимкив в ходе пресс-конференции также отметил, что по нескольким областным депутатским округам наказы были перенесены на 2024 и 2025 годы, но сообщил, что правительство области в диалоге с депутатами Заксобрания пытается изыскать средства для их более скорой реализации.

Илья Поляков выделил и иную причину низкого процента выполнения наказов: «2021 год – первый для нынешнего созыва и средств на наказы практически не выделялось. Обычно чем ближе конец созыва, тем больше средств идёт на наказы. Мы с коллегами пытаемся сбалансировать эту систему. Большое количество поправок к законопроекту о бюджете 2022 года между первым и вторым чтениями было связано именно с этим».

Впрочем, среди областных депутатских округов есть и такие, где доля выполненных в 2021 году наказов составила 80-85% от плана. Именно такой объём работ удалось реализовать Андрею Шимкиву и Евгению Покровскому на округе №13, куда входят Сузунский и, частично, Черепановский и Искитимский районы.

В своём комментарии Евгений Покровский связал столь высокий процент выполнения наказов с правильным подходом к их масштабу. «Мы стараемся выполнять не популистские и показные инициативы, вроде поправки покосившегося забора, а те наказы, которые муниципальные власти за счёт собственных средств выполнить не в состоянии. Например, строительство реанимационного отделения в Сузуне, которое было открыто буквально месяц назад. Это пристройка к больнице, прекрасно оснащённая современным оборудованием. Или строительство спортзала для школы. Сегодня полным ходом идёт выполнение ещё одного наказа на нашем округе – строительство школы в Шайдурово», – рассказал он о работе на округе.

Елена Спасских, округ которой находится на территории областного центра, сообщила «Континенту Сибирь» что в 2021 году ей с коллегами также удалось выполнить многие наказы избирателей: «Буквально на прошлой неделе открыли спортзал школы №135 после капремонта. Капитально отремонтированы магистральные дороги по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги», достраивается новый детский сад на Южно-Чемском жилмассиве. Но главное, депутатам Кировского района Новосибирска совместно с жителями удалось добиться того, что в следующем году в районе начнут строить две новых поликлиники и две новых школы».

Наталия Красовская также отметила, что считает первостепенными те наказы, которые касаются нужд социальных учреждений и объектов образования. Именно их в минувшем году депутат стремилась выполнить в первую очередь.

Проблемы, которые остались нерешёнными

Говоря о вопросах, которые в 2021 году остались нерешёнными, Яков Новосёлов напомнил о предложении по передаче средств, конфискованных у миллиардера Михаила Абызова, в сферу ЖКХ Новосибирской области, откуда они и были в своё время выведены по версии следствия.

Депутат рассказал, что комиссия Заксобрания по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции в настоящее время готовит проект обращения к федеральному правительству на основе предложений трёх представителей КПРФ в региональном парламенте. «В 2021 году его подготовить не успели, и я думаю, что он будет вынесен на сессию в начале 2022 года. Для меня и моих коллег Быкова и Смышляева очевидно, что это абсолютно правильная инициатива», – подчеркнул Яков Новосёлов.

По мысли народного избранника в ближайшее время в Новосибирской области также необходимо установить значимые региональные доплаты медицинским работникам и работникам сферы образования, что позволит решить проблему кадрового дефицита.

«Школьную» тематику затронула и Елена Спасских. В комментарии «Континенту Сибирь» депутат выразила уверенность, что региону необходимо увеличить расходы на ремонт образовательных учреждений региона: «У нас есть такие программы как «Школьное окно», «Школьная кровля». Но на сегодня существуют проблемы ремонта отопления, водоснабжения, систем канализации, электропроводки, ремонт ограждения территории. Необходимо реконструировать школьные стадионы».

На необходимость и желательность увеличения финансирования образовательного сектора и нужд бюджетников в целом нашему изданию также указали Андрей Шимкив, Роман Яковлев и Евгений Покровский.

Заместитель председателя Заксобрания Наталия Красовская посчитала основной из нерешённых проблем ушедшего года – вопрос с вывозом мусора. «Областные депутаты настаивают на расторжении договора с региональным оператором, и этого следовало ожидать. Думаю, что в наступающем году вопрос будет решен», – выразила надежду она.

В рамках пресс-конференции по итогам 2021 года Андрей Шимкив также сообщил о том, что его настораживают действия компании «Экология-Новосибирск», регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, которая в конце минувшего года объявила о начале самобанкротства. Он напомнил, что губернатор уже объявлял о запуске процесса расторжения концессии и предположил, что этот вопрос «может стать одним из основных на следующей сессии Заксобрания 3 февраля». По словам председателя регионального парламента, здесь Новосибирской области следовало бы перенять опыт соседних регионов, в практике которых количество региональных операторов по обращению с отходами доходит до семи.

Депутаты видят ещё один обширный фронт работ в транспортной сфере. Елена Спасских упомянула проект «Городская электричка», продление метро и строительство дорожных развязок, а Евгений Покровский – необходимость приведения в порядок муниципальных дорог области.

Вопросы медицины и сельского хозяйства в качестве приоритета в своей работе выделили «Новые люди» – Дарья Карасева и Сергей Левшенков. Они отметили, что в 2021 году им уже удалось внести в бюджет поправку о выделении средств на строительство новой подстанции скорой помощи в Матвеевке и увеличение субсидий фермерам на компенсацию приобретённой сельхозтехники.

Наконец, Илья Поляков в качестве вопроса, переходящего в 2022 год, обозначил неэффективность управления областным центром. По словам народного избранника, «в 2020 году это проявилось в сфере ремонта дорог, когда мэрия не сумела справиться с проблемой самостоятельно, попросила помощи у области и, получив её, не смогла управиться с освоением средств в климатические сроки. Из года в год нет возможности наладить эффективную чистку от снега».

Другой пример, приведённый депутатом от городских территорий, затронул бизнес-климат Новосибирска. «Областные власти прилагают большие усилия по привлечению инвесторов, по улучшению делового климата, но когда бизнесмены соприкасаются с реальностью в коридорах мэрии, эти усилия зачастую идут прахом. По строительной отрасли могу сказать, что документы, подготовка которых раньше занимала три месяца, сейчас могут готовить год. Ни у кого никакого терпения не хватит», – высказал своё мнение он.

В заключение своего комментария Илья Поляков выразил надежду, что в 2022 году «областная и городская власти синхронизируются в общем понимании эффективности».