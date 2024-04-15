15 апреля в Камне-на-Оби уровень реки превысил критическую отметку на 15 см

По состоянию на 11 часов утра 15 апреля 2024 года в черте города Камень-на-Оби, райцентра на северо-западе Алтайского края, уровень реки Обь составляет 715 см. Это на 15 см выше критического уровня. Об этом сообщает местное издание «Каменские новости».

Камень-на-Оби находится на левом берегу реки, чуть выше начала Новосибирского водохранилища. Население города составляет более 30 тысяч человек. Отмечается, что в данный момент происходит подтопление придомовых территорий в прибрежной зоне и прогнозируется рост уровня воды до 750 см. В городе работают спасатели.

«Уважаемые жители! Примите пожалуйста меры по спасению своих материальных ценностей, расположенных в зоне подтопления. При необходимости эвакуации имущества и населения немедленно сообщите на телефон 112», — пишут «Каменские новости».

По информации ФГБУ «Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» уровень воды в реке Обь в районе Барнаула, который находится выше по течению, в последние дни неуклонно растет, но не приблизился к уровню подтопления. 15 апреля он составляет 468 см при критическом уровне 560 см.

Уровень воды в реке Обь в районе Новосибирска, который находится ниже по течению, в последние дни стабилизировался, в последние сутки зафиксировано снижение на 1 см. 15 апреля уровень воды составляет составляет 230 см при критическом уровне 360 см.

Ранее «Континент Сибирь» сообщал о том, что межведомственная рабочая группа утвердила график пропуска весеннего половодья через Новосибирский гидроузел. Приток воды в зоне Новосибирской ГЭС ожидается выше, чем в 2023 году.