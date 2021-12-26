В Новосибирске прошла церемония торжественного открытия объекта «Часы – обратный отсчёт», посвящённого году до старта Молодёжного чемпионата мира 2023 года по хоккею с шайбой на льду.

26 декабря в Театральном сквере Новосибирска состоялся торжественный запуск часов обратного отсчета до начала Молодёжного чемпионата мира 2023 года по хоккею с шайбой на льду.

Часы установили на главной площади города, рядом с памятником В.И. Ленину. Участие в церемонии запуска обратного отсчета до чемпионата приняли губернатор Новосибирской области и мэр города Новосибирска, а также представители хоккейного клуба «Сибирь», молодые спортсмены.

По видеосвязи к событию присоединился председатель президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Напомним, что игры МЧМ-2023 пройдут в двух городах – Новосибирске и Омске. Первые матчи состоятся уже через год – 26 декабря 2022 года. Торжественный запуск часов обратного отсчёта прошёл одновременно в Новосибирске и Омске.

Возводимая сегодня в Новосибирске ледовая арена должна стать основным домашним стадионом хоккейного клуба «Сибирь». Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что строители приступили к монтажу наружных площадок для ЛДС, где разместят основное холодильное оборудование. Также Новосибирская область получит 1,6 миллиарда рублей на завершение строительства ледового дворца. 15 декабря глава региона Андрей Травников сообщал журналистам, что отставание в сроках строительства спортивного объекта составляет порядка полугода.