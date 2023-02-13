«МегаФон» запустил сеть 4G в новом ЛДС в Новосибирска

«МегаФон» первым запустил в новом ледовом дворце спорта мобильный интернет 4G на скорости до 200 Мбит/с. Оператор создал в «Новосибирск Арене» особую систему мобильной связи, которая объединить большое количество секторов базовой станции.

Компания разместила 250 indoor-антенн, а также более 20 километров коаксиального кабеля. Антенны установлены не только по периметру чаши стадиона, но также во всех коридорах, служебных и тренировочных помещениях, что позволяет обеспечить бесперебойную качественную связь во всем спортивном комплекс даже во время массовых мероприятий.

«Компания «МегаФон» – давний и надежный партнер правительства Новосибирской области. Он выступил якорным оператором и предложил такое техническое решение, которое позволит всем сотовым операторам подключить свое оборудование к системе и обеспечить устойчивым сигналом своих пользователей внутри арены. Емкости сети будет вполне достаточно, чтобы качественная голосовая связь и мобильный интернет были одновременно у тысяч зрителей», – отметил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

Напомним, что в прошлом году «МегаФон» аналогично запустил LTE в «Локомотив‑Арене» и завершил первый этап модернизации сети в аэропорту Толмачёво. Эти проекты входят в план мероприятий, реализуемых в рамках соглашения «МегаФона» и правительства Новосибирской области.