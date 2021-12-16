На достройку ЛДС в Новосибирске направят более полутора миллиардов рублей

Новосибирская область получит 1,6 миллиарда рублей на завершение строительства нового ледового дворца. Планируется, что объект будет сдан в сентябре 2022 года.

Новосибирской области в 2022 году на достройку ЛДС к Молодёжному чемпионату мира по хоккею будет выделено 1 млрд 613,5 млн руб., сообщил первый зампред Госдумы РФ Александр Жуков во время своего видеообращения на сессии Заксобрания региона 16 декабря.

Жуков отметил, что средства будут предназначены как для достройки основного объекта, так и для завершения обустройства прилегающей к нему территории. Он подчеркнул, что ледовая арена должна быть готова к соревнованиям в 2022 году.

Накануне губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщал, что отставание в работах сейчас составляет порядка полугода, однако власти всё же рассчитывают завершить строительство в сентябре 2022 года, как было запланировано ранее.

Многофункциональная ледовая арена на левом берегу Оби в Новосибирске возводится к Молодёжному чемпионату мира по хоккею, который пройдёт в Новосибирской и Омской областях с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года. Вместе со зданием ЛДС в областном центре строится станция метро «Спортивная» и ряд других объектов, относящихся к инфраструктуре прилегающей территории.

В августе власти Новосибирской области официально заявили о серьёзном отставании в сроках проведения работ. После этого стали появляться предположения о том, что регион не сможет принять основные соревнования чемпионата, поскольку здание ЛДС не будет достроено в срок. В начале декабря покинул свой пост министр строительства региона Иван Шмидт, назначенный ответственным за возведение крупных инфраструктурных объектов. Как предполагают представители деловых кругов, его отставка может быть связана со сложной ситуаций вокруг нашумевшей стройки.