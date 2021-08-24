Министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт сообщил подробности об отставании в сроках возведения ледовой арены «Новосибирск-Арена». Строительство объекта идет значительно медленнее, чем планировалось.

Степень готовности ледовой арены «Новосибирск-Арена» вместе с прилегающей инфраструктурой составляет не более 39,5%. Об этом РБК Новосибирск рассказал министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт.

«Наблюдается отставание от первоначального графика производства работ, связанное, в первую очередь, с ограничительными мероприятиями по распространению COVID-19. В частности, из-за пандемии возник дефицит рабочей силы из стран ближнего зарубежья. Кроме того, на сроках выполнения работ сказался существенный рост стоимости строительных материалов, который продолжается с конца 2020 года», — объяснил министр.

Как заметил Иван Шмидт, согласно утвержденным графикам, к 31 декабря текущего года ледовая арена должна быть построена на 75%. В настоящее время региональный минстрой ведет переговоры с поставщиками материалов и субподрядными организациями о сокращении сроков поставки и наращивании темпов работ. Создан штаб по контролю за строительством ЛДС при губернаторе Новосибирской области Андрее Травникове.

Напомним, многофункциональная арена «Новосибирск Арена» строится на левом берегу города в рамках подготовки к Молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года. 12 августа, во время пресс-конференции министр строительства Иван Шмидт уже отмечал, что возведение ЛДС идет медленнее, чем планировалось. Также «Континент Сибирь» писал о том, что на строящейся рядом с ледовой ареной станции метро «Спортивная» заканчивают установку эскалаторов.