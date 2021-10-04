Новосибирск может уступить место главного города МЧМ-2023 Омску – обозреватель Дмитрий Ерыкалов

Хоккейный обозреватель Дмитрий Ерыкалов выступил с обращением в своем Telegram-канале, выразив мнение, что главным городом Молодёжного чемпионата мира по хоккею в 2023 году может стать Омск, а не Новосибирск – этому способствуют многочисленные трудности при строительстве новой ледовой арены на левом берегу Оби.

Как отметил Дмитрий Ерыкалов, на стройке ледовой арены в Омске сейчас занято в два-три раза больше рабочих, чем в Новосибирске. По оценкам обозревателя, это позволило омичам догнать новосибирских строителей, хотя возведение омского ЛДС стартовало почти на год позже.

Причина же сложившейся ситуации, по мнению журналиста, в неудачном выборе инвестора. В Омске возведением спортивного объекта занимается компания «Газпромнефть», в Новосибирске же, напомнил обозреватель, отказались от поддержки группы «Сибирский антрацит».

Сейчас «Сибантрацит» успешно проводит ремонт в старом ЛДС «Сибирь» — именно там, по мнению Ерыкалова, могут пройти игры чемпионата вместо новой ледовой арены, которая рискует остаться недостроенной в срок. При этом, как считает Ерыкалов, в Новосибирске состоятся лишь проходные матчи, в то время как главные, в том числе финальная часть и матчи с участием российской сборной, пройдут на омском объекте.

«В Омске все контролирует «Газпромнефть», которая не только вкладывает свои деньги, но и имеет большой опыт в строительстве. В Новосибирске же мы видим типичную бюджетную стройку с сомнительными тендерами и подрядчиками-банкротами», — считает Дмитрий Ерыкалов.

Ерыкалов также отметил, что судьба новосибирской стройки во многом сейчас зависит от закрытия теплового контура здания – если эти работы не выполнить до холодов, своевременное возведение объекта окажется под вопросом. При этом обозреватель напомнил, что эту часть строительства изначально планировалось завершить до октября.

Напомним, в августе в минстрое Новосибирской области заявили о серьёзном отставании в сроках строительства новой многофункциональной ледовой арены, а в конце сентября ряд компаний отказались от поставки материалов на стройку. Кроме того, в конце лета арбитражный суд начал рассматривать исковое заявление о банкротстве одного из подрядчиков работ. При этом власти региона заверяют, что новый ЛДС будет сдан в эксплуатацию вовремя — за счёт графика, изначально предусматривающего большой временной запас. В сентябре президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сообщил журналистам, что информация об отставании работ от графика является недостоверной.