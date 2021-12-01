На строительстве ледовой арены в Новосибирске начался монтаж наружных площадок для холодильного оборудования

В Новосибирске ведется строительство новой ледовой арены к Международному чемпионату мира по хоккею, который состоится в 2023 году. Уже сейчас строители приступили к монтажу наружных площадок для холодильного оборудования.

По данным пресс-службы правительства Новосибирской области, строители приступили к монтажу наружных площадок для главной арены ЛДС в Новосибирске, на которых будет размещаться основное холодильное оборудование. Специалисты также занимаются обустройством ледового корта тренировочной арены размером 60 на 30 метров. Они приступили к работам два месяца назад, в октябре, однако, уже сейчас поле готово для заливки льда.

«На очереди — большая арена аналогичных габаритов. Для основания ледовых кортов используется оборудование российского производства, которое соответствует всем стандартам качества и экологической безопасности», — сообщает пресс-служба облправительства.

Отмечается, что генеральный подрядчик по возведению ледовой арены — ООО «ЭлинАльфа» — продолжает монтаж фальцевой кровли и фасадов, остекление витражных систем на основной арене и заливку монолитных гребенок и лестниц. Компания также ведет монтаж металлических конструкции фасада основной арены и установку систем теплоснабжения на малых. На финишной прямой — установка оборудования индивидуального теплового пункта.

В списке работ, которые ведутся на площадке — обустройство ходовых мостов в верхней части купола здания. Уточняется, что они необходимы для обслуживания технологического оборудования, в том числе светового, звукового и видеокуба.

Шестиэтажный комплекс ледовой арены высотой 38,2 метра и общей площадью 55 тыс. кв.м. возводится в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография».

Объект предусматривает основную арену на 10,5 тыс. зрителей, а также тренировочную арену с трибунами на 200 зрителей. В комплексе разместят спортивные, тренажерные залы, спортивные раздевалки для команд, офисы делегаций и необходимые вспомогательные помещения. Реализация проекта находится на контроле регионального минстроя.

Напомним, в преддверии проведения крупных международных спортивных соревнований в Новосибирске создана туристическая полиция. Специалисты будут сопровождать спортивные и праздничные мероприятия, а также охранять общественный порядок.