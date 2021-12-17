Часы обратного отсчёта МЧМ-2023 запустят в Новосибирске за неделю до Нового года

Часы, отсчитывающие время до начала Молодёжного чемпионата мира по хокккею-2023, установят в Новосибирске по соседству с центральной ёлкой и запустят ровно за год до начала спортивного события. Такое же устройство заработает в это же время в Омске, где также пройдут состязания.

Часы обратного отсчёта к Молодёжному чемпионату мира по хоккею в 2023 году будут установлены в сквере возле Новосибирского государственного академического театра оперы и балета и будут запущены 26 декабря.

Как сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области 17 декабря, в это же время такие же часы заработают в Омске, где также пройдут соревнования чемпионата.

Дизайн часов согласован с Федерацией хоккея России. Организация также одобрила вид специальной одежды для волонтёров чемпионата, которая будет состоять из нескольких комплектов для работы в помещении и на улице. Экипировка будет презентована в начале 2022 года. А вот дизайн транспортной карты, которой будут пользоваться добровольцы, предлагается выбрать жителям региона. Для этого будет запущено общественное голосование.

Молодёжный чемпионат мира по хоккею-2023 пройдёт в Новосибирской и Омской областях с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года.

Напомним, на достройку ЛДС в Новосибирске, где буду проходить соревнования чемпионата, в 2022 году планируется направить 1,6 млрд руб. из федерального бюджета.