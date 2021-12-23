Шестнадцать человек скончались от коронавируса в Новосибирской области

За прошедшие сутки в Новосибирской области выявили 372 случая заражения COVID-19. От коронавируса скончались шестнадцать человек.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Новосибирской области от коронавируса скончались девять мужчин в возрасте от 42 до 85 лет, а также семь женщин в возрасте от 47 до 84 лет.

В инфекционных стационарах с диагнозом или подозрением на COVID-19 находятся 3 548 пациентов, в том числе 43 ребенка. В отделениях реанимации лечатся 320 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 49 пациентов.

За сутки заболевание выявили у 372 человек. С начала пандемии в Новосибирской области зарегистрировали 91 682 случая коронавируса, выздоровели 62 032 пациента. Скончались 4 126 человек.

В Кузбассе за прошедшие сутки коронавирус выявили у 347 человек, скончались пять пациентов. В медицинских стационарах, обсерваторах и на 14-дневной изоляции находятся 9 687 человек. За все время в регионе зафиксировали 82 602 случая COVID-19, полностью выздоровели 74 015 человек. Скончались 1 676 жителей региона.

В Алтайском крае, по данным оперативного штаба, за сутки коронавирус подтвердился у 484 жителей региона, от заболевания умерли 25 человек. В инфекционных госпиталях находятся 2 420 пациентов с диагнозом COVID-19. 511 человек тяжело переносят заболевание, аппарат ИВЛ требуется 207 пациентам. Всего в регионе зарегистрировали 115 776 случаев заражения COVID-19, выздоровели 94 096 человек, от заболевания скончались 6 376 пациентов.

Напомним, из-за ситуации с коронавирусом в Новосибирске продлен режим повышенной готовности. Специалисты сообщают о незначительном снижении темпов прироста заболеваемости COVID-19, однако ситуация продолжает оставаться напряженной. По словам новосибирского ученого, новый всплеск заболеваемости COVID-19 ожидается в середине или конце января.

В регионе расширили перечень организаций, для посещения которых необходим QR-код, а также начали отстранять от работы и переводить на дистанционный режим сотрудников, не прошедших полный курс вакцинации. Вакцинация необходима для формирования коллективного иммунитета к заболеванию. По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, достижение коллективного иммунитета к коронавирусу в регионе ожидается в январе 2022 года.