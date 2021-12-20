Александр Щербатов: «Хотя пятую неделю идет снижение заболеваемости COVID-19, ситуация в Новосибирской области остается сложной»

Темпы прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией в Новосибирской области незначительно снижаются, но ситуация в регионе продолжает оставаться напряженной. Об этом на оперативном совещании, которое прошло 20 декабря в правительстве Новосибирской области, сообщил глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов.

По словам руководителя управления, сейчас в регионе продолжается сезонный подъем заболеваемости по ОРВИ и гриппу, при этом превышение эпидпорогов зарегистрировано как в городе Новосибирске, так и в области, в основном за счет взрослого населения и детей 7-14 лет.

«Что касается заболеваемости COVID-19, за прошедшую неделю выявлено 2 707 новых случаев. Мы видим, что пятую неделю хоть и идет незначительное снижение, но тем не менее ситуация остается сложной и напряженной», — отметил Александр Щербатов.

Он также добавил, что по сравнению с предыдущей неделей отмечается уменьшение количества выявленных случаев на 1. Коэффициент распространения коронавируса вторую неделю в регионе фиксируется меньше 1. Также и среднесуточный показатель темпа прироста, который составил 0,43, снижается, но тем не менее, продолжает оставаться на высоком уровне.

Глава регионального Роспотребнадзора подчеркнул, что в Новосибирской области необходимо продолжать профилактические и противоэпидемиологические мероприятия, в том числе соблюдать жителям социальную дистанцию и масочный режим.

Напомним, что в регионе власти решили продлить режим повышенной готовности из-за коронавируса. Помимо этого, было принято решение расширить перечень организаций для посещения по QR-кодам. В него также вошли парикмахерские, салоны красоты, косметические, СПА-салоны, бани и сауны.