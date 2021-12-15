Режим повышенной готовности продлен до 1 апреля в Новосибирской области

В Новосибирской области до 1 апреля продлен режим повышенной готовности из-за коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление губернатора опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Режим повышенной готовности в Новосибирской области, ранее действующий до 31 декабря, продлен до конца зимнего эпидсезона — до 1 апреля 2022 года.

«В абзаце втором цифры «31.12.2021» заменить цифрами «01.04.2022», — указано в документе.

Отметим, о необходимости продления режима повышенной готовности губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил 13 декабря на оперативном совещании в правительстве региона.

Кроме того, в ходе совещания глава управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов предложил расширить список заведений, для посещения которых требуются QR-коды, и включить в него парикмахерские, салоны красоты, косметические, спа- и массажные салоны.

В регионе также планируется приостановить работу детских игровых площадок в период зимних каникул.

По данным оперативного штаба на 14 декабря, с начала пандемии Новосибирской области зарегистрированы 88 237 случаев коронавируса. 59 561 пациент полностью выздоровел, 4 002 — скончались. За сутки заболевание выявили у 398 человек, умерли пятнадцать жителей региона.