Стало известно, когда в Новосибирской области появится коллективный иммунитет к COVID-19

В Новосибирской области продолжается прививочная кампания против коронавируса. По словам губернатора Андрея Травникова, достижение коллективного иммунитета к заболеванию в регионе ожидается в январе 2022 года.

По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, на сегодняшний день первым компонентом препарата от COVID-19 привито 1 млн 168 тыс. жителей Новосибирской области, завершили курс вакцинации 953 тыс. человек.

«Для того чтобы сформировался коллективный иммунитет, его должны иметь 80% от жителей нашего региона — и те, кто прививался, и те, у кого есть естественный иммунитет после перенесенного заболевания. <…> Для себя видим, что при сохранении темпов вакцинации мы сможем обеспечить формирование иммунитета (коллективного — прим. «Континент Сибирь») к концу января следующего года», — рассказал глава региона в ходе прямой линии 1 декабря.

Губернатор также прокомментировал федеральные законопроекты о системе QR-кодов. Напомним, 12 ноября правительство России внесло в Госдуму два законопроекта. Первый вводит использование QR-кодов в общественных местах и массовых мероприятиях, второй — на железнодорожном и авиатранспорте. Инициативу поддержали депутаты Заксобрания региона.

«Я за такую меру. Это лучше, чем закрывать на локдаун или карантин целые отрасли или отдельные предприятия.<…> Понятно, что кого-то беспокоит, что поток посетителей снизится но, еще раз повторяю, что лучше побудить посетителей пройти вакцинацию и предъявить QR-код, чем полностью закрыть целую отрасль», сказал Андрей Травников.

Напомним, накануне в Новосибирской области коронавирус выявили у 397 человек, 17 пациентов скончались. Всего в регионе зарегистрировали 82 732 случая COVID-19. 57 351 пациент выздоровел, 3 797 умерли. Новосибирские власти сняли часть ограничительных мер в регионе, однако проведение массовых мероприятий под запретом. Так, в Новосибирске отменили массовые праздничные мероприятия на Новый год 31 декабря, а также в ночь на 1 января.