В минпромторге Новосибирской области рассказали, какие штрафы будут взиматься за отказ от вакцинации

В министерстве промышленности и торговли Новосибирской области разъяснили, какие санкции будут применены к руководству организаций при нарушении требования об обязательной вакцинации сотрудников.

За непривитых сотрудников индивидуальный предприниматель поплатится штрафом от 50 до 150 тыс. руб., а юридическое лицо – штрафом от 200 до 500 тыс. руб., рассказали в министерстве промышленности и торговли Новосибирской области.

Как пояснили в ведомстве, этого требует статья 6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Санкция коснётся организаций, где заняты сотрудники, подлежащие обязательной вакцинации согласно постановлению главного санитарного врача региона от 12 октября. Это, в частности, работники торговли, сферы услуг, общественного питания, общественного транспорта и учреждений культуры.

Согласно региональному правовому акту, первую прививку необходимо поставить до 21 ноября, а пройти полный курс вакцинации – до 21 декабря.

«При нарушении одного из этих условий сотрудник подлежит отстранению от работы и переводу на дистанционный режим труда», — говорится в сообщении областного минпромторга.

Напомним, требование об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан, а также предъявлении QR-кодов при посещении массовых мероприятий, учреждений культуры и спорта, где количество собравшихся превышает 500 человек, вступит в силу в Новосибирской области 8 ноября. Изначально введение новых ограничительных мер было запланировано на 25 октября.