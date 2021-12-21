Не прошедших курс вакцинации от COVID-19 новосибирцев начали отстранять от работы

В Новосибирске с 21 декабря начали отстранять от работы сотрудников, которые не прошли полный курс вакцинации и не поставили вторую прививку от коронавирусной инфекции. Однако, это не касается работников, перенесших за последние 6 месяцев COVID-19, подтвержденный медицинскими документами или QR- кодом. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача региона Александра Щербатова.

В частности, это касается не привитых работников из сфер торговли, общественного питания, транспорта, ЖКХ, сфер услуг салонов красоты, косметических, СПА и массажных салонов, досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий, а также в сфере бытовых услуг и такси.

«Отстранить от работы, перевести на дистанционный режим работы с 21 декабря лиц, не имеющих законченного курса вакцинации, за исключением лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции», — говорится в постановлении.

Отметим, что ранее, с 21 ноября в Новосибирске начали отстранять от работы либо переводить на дистанционный режим жителей Новосибирска, не имеющих первого компонента прививки против COVID-19.

Напомним, что в регионе власти решили продлить режим повышенной готовности из-за коронавируса до 1 апреля 2022 года. Помимо этого, было принято решение расширить перечень организаций для посещения по QR-кодам. В него также вошли парикмахерские, салоны красоты, косметические, СПА-салоны, бани и сауны.