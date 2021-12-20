Ученый дал прогноз о начале пятой волны COVID-19 в Новосибирской области

Новосибирский ученый Сергей Седых назвал предполагаемые даты пятой волны коронавируса.

В разговоре с «Континентом Сибирь» ученый, кандидат биологических наук Сергей Седых предположил, что новый всплеск заболеваемости в регионе произойдет в середине или конце января — после новогодних праздников.

«Я думаю, что будет сильный всплеск в середине или конце января. В период новогодних выходных в стране, как правило, происходит увеличение числа смертей, в частности, от алкогольных интоксикаций и других заболеваний. Больницы заняты травмами, переломами. К концу января, скорее всего, те вспышки, которые в ноябре произошли в Австрии, Германии и Италии, придут к нам. Будет ли это штамм «омикрон» — другой вопрос», — сообщил Сергей Седых «Континенту Сибирь»

Он напомнил, что любая новая волна COVID-19 сопровождается увеличением числа заболевших, наполняемостью госпиталей и занятостью медицинских работников.

«Здесь проблема в том, что даже если новый штамм вызывает не пневмонию, а бронхит, если у нас будет большой рост заболевших, то неминуемо и подрастет смертность — от хронических заболеваний, осложнений, или от того, что не приехала скорая помощь. Если скорая помощь не приехала к больному коронавирусом, то и не приедет к другим больным. В прошлом году люди умирали не только от коронавируса, но и в том числе из-за того, что были приостановлены плановые операции», — сообщил ученый.

Он добавил, что для сохранения своего здоровья необходимо соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, а также поставить прививку.

Прогноз о начале новой волны коронавируса также дал главный врач красноярской краевой больницы Егор Корчагин. Как сообщил специалист в интервью телеканалу «Енисей», всплеск заболеваемости в Красноярском крае ожидается в конце января.

«Я думаю, что новогодние праздники мы проживем относительно спокойно, без каких-либо сильных эпидемических потрясений, но дальше все будет зависеть от того, как мы будем сами себя вести в эти праздники. Если нам удастся избежать массовых мероприятий, корпоративов, массовых гуляний, то, я думаю, что пятая волна светит не раньше чем в конце января. Если нам захочется более активно отдыхать в эти праздники, то у нас будут все шансы получить ее где-то в середине января», — сообщил специалист.

Напомним, с 20 декабря в Новосибирской области введена система QR-кодов для посещения некоторых объектов сферы услуг. В них вошли, в частности, парикмахерские, салоны красоты, косметические, СПА-салоны. В регионе продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса. Для формирования коллективного иммунитета к заболеванию необходима вакцинация. По словам губернатора Новосибирской области Андрей Травникова, достижение коллективного иммунитета к COVID-19 в регионе ожидается в конце января 2022 года.