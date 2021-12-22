Новосибирские власти отменили салют на Новый год 31 декабря

В Новосибирске отменили новогодний салют в ночь на 1 января. В городе также не планируется проведение праздничных массовых уличных мероприятий, сообщил в пресс-центре ТАСС начальник управления культуры мэрии Новосибирска Владимир Державец.

22 декабря начальник управления культуры мэрии Новосибирска Владимир Державец рассказал о том, как пройдет празднование Нового года в городе.

«К сожалению, в этом году, в общем-то, как и в прошлом, учитывая действующие ограничительные меры, мы не можем говорить об уличных массовых гуляниях, полных залах театров, домов культуры, концертных организаций. Тем не менее, Новый год в Новосибирске состоится, пусть и в несколько усеченном формате», — уточнил Державец.

В частности, он отметил, что специалисты подготовили новогоднее пространство в Театральном сквере Новосибирска, тематически оформлены все десять городских парков: парк У моря Обского, Затулинский, Бугринская роща, парк им. Кирова, Первомайский, Центральный, Михайловская набережная, Березовая роща, Сад им. Дзержинского и Сосновый бор. Владимир Державец сообщил, что Ледовый городок на Михайловской набережной будет открыт с 30 декабря. Его оформят в тематике цирка, в честь артиста Юрия Никулина.

«В связи с продолжающей угрозой распространения коронавирусной инфекции, в соответствии со всеми актами Новосибирской области, мэрии города Новосибирска, уличные культурно-массовые мероприятия с участием граждан на территории парков культуры и отдыха, в Театральном и Первомайском скверах не запланированы», — рассказал специалист. Он отметил, что в период праздничных дней для горожан будут организованы спортивные мероприятия, состоится конкурс снежных скульптур в Первомайском сквере. В театрах пройдут новогодние представления.

Он также уточнил, что в городе не запланированы праздничные мероприятия в ночь на 1 января. Речь идет о традиционном праздничном салюте в центре города, а также массовых гуляниях.

Стало также известно о том, как будет работать общественный транспорт в праздничные дни. В новогоднюю ночь транспорт действует по обычному расписанию, метрополитен завершит работу в 00:00. С 1 по 10 января — график выходного дня.

«С 1 по 10 января выпуск подвижного состава будет осуществляться по графику выходного дня. 1 числа начало движения переносится с 06:00 на 07:00, массовый выпуск подвижного состава будет часам к 10:00, это тоже нужно учитывать жителям города Новосибирска в своих передвижениях», — отметил заместитель начальника управления пассажирских перевозок — начальник отдела перевозок мэрии Новосибирска Андрей Куликов.