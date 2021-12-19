В Новосибирске открылся каток на Михайловской набережной

На Михайловской набережной Новосибирска 18 декабря открылся каток. Площадь объекта составляет свыше 2 тыс. кв.м.

Об открытии традиционного ежегодного катка на Михайловской набережной сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова в своем Instagram.

Отметим, площадь катка составляет 2 300 кв.м. На нем работает музыкальное сопровождение. Каток открыт по будням с 12:00 до 22:00, в выходные — с 11:00 до 22:00. Стоимость входа со своими коньками на весь рабочий день составляет 100 рублей, прокат взрослых коньков — 180 рублей в час, для детей — 130 рублей в час, сообщается на сайте катка.

19 декабря в Новосибирске возобновил работу каток в Театральном сквере на площади Ленина. Его открыли 17 декабря, однако из-за теплой погоды и обильных осадков в виде дождя и мокрого снега 18 декабря на площадку временно перестали пускать посетителей, сообщили в управлении физической культуры и спорта города Новосибирска.

По понедельникам посетить каток можно с 15:00 до 22:00. В остальные дни площадка открыта с 11:00 до 22:00, технический перерыв длится с 16:00 до 17:00. Выдача коньков осуществляется до 21:00.

В сообщении уточняется, что для посетителей на площадке оборудованы теплые раздевалки, камеры хранения, а также пункт проката коньков. Стоимость взрослых коньков составляет 156 рублей в час, для детей и пенсионеров — 83 руб. час. Вход со своими коньками бесплатный.

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