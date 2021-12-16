Новосибирским школьникам предоставят бесплатный проезд на общественном транспорте

В Новосибирске введут бесплатный проезд для школьников на общественном транспорте в дни зимних каникул, сообщает пресс-центр мэрии.

В Новосибирске для школьников организуют бесплатный проезд на городском общественном муниципальном транспорте в период зимних каникул. Воспользоваться бесплатным проездом учащиеся смогут с 29 декабря 2021 года по 9 января 2022 года.

«29 декабря по 9 января для школьников будет организован бесплатный проезд в метро, трамваях, троллейбусах и на муниципальных автобусных маршрутах (кроме такси): № 20, 21, 23, 36, 38, 45, 50, 54, 65, 68, 69, 72», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска в социальной сети ВКонтакте.

Уточняется, что воспользоваться правом бесплатного проезда школьники смогут при предъявлении справок общеобразовательных организаций. Документ должен подтвердить факт обучения ребенка в школе.

Напомним, с 15 декабря в Новосибирске подорожал проезд на городском общественном транспорте. Стоимость поездки в автобусе составляет 26 рублей, в трамвае и троллейбусе — 25 рублей. Проезд в метрополитене подорожал до 27 рублей. Соответствующие приказы были размещены на сайте департамента по тарифам Новосибирской области. Отметим, стоимость проезда также увеличится в некоторых маршрутных такси города. Об этом сообщается на сайте ЦУГАЭТ.

Так, с 24 декабря стоимость поездки по маршруту маршрутного такси №73 составит 35 рублей. С 25 декабря до 35 рублей также подорожает проезд по маршрутам № 14, 29, 29а, 44 , 19, 44а, 45, 54, 63, 18.

Напомним, накануне представители группы компаний «Сибирская Ассистанская Компания» обратились к генеральному прокурору РФ с просьбой проверить соблюдение законодательства, регулирующего проведение техосмотров электротранспорта, в Сибирском, Дальневосточном и Уральском федеральных округах. По их словам, троллейбусный парк в российских регионах находится в неудовлетворительном техническом состоянии, из-за его изношенности пассажиров нередко бьет током.