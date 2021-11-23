Новосибирцы встретят Новый год без массовых гуляний в центре города

В Новосибирске из-за коронавируса отменили праздничные мероприятия, которые традиционно проходят в городе 31 декабря, в том числе на площади Ленина. Вместо танцев и конкурсов жителей в новогоднюю ночь будет развлекать классическая музыка в Театральном сквере.

Власти Новосибирска отменили массовые праздничные мероприятия 31 декабря, а также в ночь на 1 января из-за угрозы распространения коронавируса, рассказала вице-мэр Анна Терешкова на заседании в мэрии 23 ноября.

«Никаких уличных мероприятий мы не планируем, в том числе и в новогоднюю ночь», — сообщила Анна Терешкова на заседании, сославшись на запрет региональных властей на проведение массовых мероприятий из-за коронавируса.

Зато, как отметила вице-мэр, в праздничные дни горожанам будут доступны спортивные развлечения – катание на лыжах и коньках, а также игры в хоккей. Для входа на каток возле Новосибирского оперного театра даже не потребуется QR-код, однако 31 декабря прославленная сибирская площадка закроется уже в 22 часа. А в новогоднюю ночь в Театральном сквере будет играть классическая музыка.

Напомним, в ноябре из-за угрозы коронавируса праздничные мероприятия в честь Дня народного единства в Новосибирске были переведены в онлайн-формат.