Главные городские елки Сибири: где выше?

По всей России ведется подготовка к празднованию Нового года. В городах размещают праздничную атрибутику, устанавливают елки и ледовые городки. «Континент Сибирь» узнал, в каком городе СФО самая высокая главная елка.

Главная елка Красноярска традиционно установлена в Татышев-парке. Это самая высокая елка страны — ее высота достигает 55 метров. При этом в городе еще в сентябре установили первое хвойное растение для съемок нового фильма «Елки 8» на площади Мира — за три месяца до праздника.

В Новосибирске главная городская елка находится на площади Ленина — напротив театра оперы и балета. Высота — 21 метр. Праздничную иллюминацию на елке включили в первый день зимы — 1 декабря. Традиционно рядом с главным символом праздника установлен ледовый каток с пунктом проката коньков.

Главная елка Томска установлена на Новособорной площади. Высота дерева составляет 24-метра. Торжественная церемония зажжения ели прошла в первый день фестиваля ледовой скульптуры «Хрустальный Томск» 12 декабря.

Отметим, в Кемерове символ праздника установлен на площади Советов. Высота ели составляет с основанием и макушкой около 25 метров.

«1 896 веток вплетены по три гирлянды синего, красного, белого цвета. С помощью специального программно-аппаратного комплекса ель будет менять цветовую гамму и рисунок. Конструкцию украсят 1 800 елочных шаров диаметром 10, 15 и 20 сантиметров», — сообщает пресс-центр администрации города.

Главная елка Омска установлена на территории историко-культурного комплекса «Омская крепость».

«На территории крепости будет расположена городская елка — светодиодная конструкция «ель с бантом», — сообщает «Вечерний Омск» со ссылкой на и.о. директора департамента культуры мэрии Омска Олега Федоренко.

По данным БК.ru, высота ели составит 14 метров. Конструкция будет сделана из световых колец. Омские власти также установили 22-метровую ель в парке культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ. На площадке также открылся «Горки-парк», где работает, в частности, кафе, аттракцион «Тюбинг-кросс» и горки.

В Абакане главная елка города достигает 25 метров. Она расположена в Черногорском парке. Новогодний наряд ели составят более 3 тыс. веток, на них повесят 80 шаров с изображением российского триколора и 70 больших серебристых шаров. Там же установят горки и ледовые композиции.

В Иркутске символ праздника находится в сквере им. Кирова. Ее высота составит 25 метров, ель выполнена из искусственной хвои и световых элементов. В сквере также возведут ледовый городок из 30 фигур, основной темой которого станут персонажи из произведений Александра Пушкина и русских народных сказок.

Главная новогодняя елка Барнаула находится на площади Сахарова. Кроме нее, на площадке разместят ледовые барельефы, скульптуры Деда Мороза и Снегурочки. По данным пресс-центра администрации Барнаула, на строительство главного новогоднего городка предусмотрено 8,2 млн рублей из городского бюджета.